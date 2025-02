La Iglesia reúne a 3.000 monjas, curas y laicos para impulsar las vocaciones: "Todas son complementarias, no rivales"

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia española celebra este fin de semana un congreso en Madrid en el que particirán 3.000 congresistas, entre obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, novios, matrimonios y familias, con el objetivo de impulsar las vocaciones en España.

El Congreso, organizado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), tendrá lugar desde este viernes 7 de febrero hasta el próximo domingo 9 de febrero en el Pabellón Madrid-Arena.

"Es muy importante establecer también un coloquio entre vocación y vocaciones, porque todas las vocaciones que hay en la Iglesia son complementarias, son necesarias, no rivales. Todas son importantes", ha subrayado el coordinador del Servicio de Pastoral vocacional de la CEE, Luis Manuel Romero, este viernes, durante una rueda de prensa para presentar el evento.

Según han precisado los organizadores, durante el encuentro participarán 3.000 congresistas procedentes de las 70 diócesis y representantes de cerca de 250 realidades distintas de la Iglesia. Además, han intentado que en torno al 35% de los participantes sean menores de 35 años.

Entre los objetivos del congreso, Romero ha destacado que el primero de ellos es conseguir "que la vida se conciba como vocación" --de ahí el lema '¿Para quién soy? Asamblea de llamados para la Misión'--. "Queremos ayudar a que niños, jóvenes, adolescentes, adultos, se pregunten no solo quién soy yo, sino principalmente para quién soy yo. Es decir, que entendamos la vida como una vocación de entrega a los demás, de servicio. Desde ahí se comprende que no hay hombre sin vocación", ha subrayado.

En segundo lugar, buscan "promover una cultura vocacional", creando "un clima" propicio para "que las personas puedan responder a esa llamada de Dios" y cuidando también "el acompañamiento y el discernimiento", ya sea la vocación al sacerdocio, a la vida laica, consagrada, matrimonial o a las misiones.

EQUIPOS DE PASTORAL VOCACIONAL EN CADA DIÓCESIS

Un tercer objetivo es, según ha precisado, animar a crear en cada diócesis "un equipo o un servicio de pastoral vocacional diocesano" siguiendo el modelo del servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, "donde se trabaje la vocación en sentido amplio sin descuidar tampoco las vocaciones específicas".

Durante la presentación del congreso, también ha intervenido el director del departamento de Pastoral de Juventud de la CEE, Raúl Tinajero, que ha definido el encuentro como una "fiesta de la Iglesia en España" y ha añadido que es necesario.

"No es algo aislado, no es un evento sin más, no es que nos queramos juntar y pasar un ratito juntos, no. Es verdaderamente respuesta a una necesidad, dentro de un proceso que tiene un pre, que tiene un durante, que serán estos dos días que pasemos juntos, y que tendremos esos objetivos después del congreso", ha subrayado.

Entre otros datos del evento, han participado cerca de 200 voluntarios y más de 300 trabajadores para el montaje (sonido, iluminación, vídeo, etcétera); habrá guardería; se repartirán cerca de 9.000 comidas y habrá 24 salas de talleres con una capacidad para más de 100 personas.

Antes de entrar en el pabellón, según han explicado, los asistentes tendrán que pasar por varios espacios que representan desde el bautismo --"que es lo que llama a esa misión"-- hasta la "meta" de "la santidad", pasando por un "laberinto" intermedio que representa "la propia vida", donde uno "unas veces se equivoca y retrocede hasta que encuentra el camino que le lleva a la felicidad".

Una vez dentro, tal y como han detallado, se encontrarán con el auditorio y un escenario que recuerda a una barca que representa "la Iglesia, donde todos tienen su espacio".

En cuanto al contenido del congreso, han precisado que tratarán de descubrir "la pluralidad que existe" en la Iglesia. "También nos hará descubrir que tenemos algunas carencias, por supuesto, y que tenemos que seguir trabajando, porque esto es un reto para la Iglesia", ha apuntado Romero.

También se celebrará un festival en el que tocarán distintos grupos de música católica contemporánea, entre ellos, Hakuna, que es el grupo que compuso el himno del congreso.