Igualdad Animal celebra que Bruselas contemple el fin progresivo del uso de jaulas para producción de huevos

Activistas y eurodiputados reclamaron a la Comisión Europea que actúe. - RAFFAELE PETRALLA / IGUALDAD ANIMAL

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Igualdad Animal ha celebrado este martes que la Comisión Europea contemple el fin progresivo del uso de jaulas para gallinas utilizadas para la producción de huevos y otras especies, así como medidas para poner fin a la matanza sistemática de pollitos macho mediante la implantación de tecnologías de sexado in ovo.

Así lo ha hecho el día en el que el organismo europeo ha aprobado una estrategia para la ganadería que prevé revisar antes de que termine 2026 las normas de bienestar animal para gallinas ponedoras y pollos de engorde. Sin embargo, ha recalcado que el "verdadero éxito" de esta "hoja de ruta política" dependerá de "la ambición, el alcance y la rápida tramitación de las propuestas legislativas que deberán presentarse a continuación".

En este sentido, la ONG ha recomendado establecer un calendario "claro y vinculante" para eliminar progresivamente las jaulas; y poner fin "de forma permanente a la matanza sistemática de pollitos macho"; y evitar excepciones y lagunas legales que debiliten las reformas. A su vez, ha pedido basar la estrategia en la evidencia científica más reciente y "garantizar" mejoras reales en el bienestar de millones de animales "en un plazo razonable".

"La Estrategia Ganadera envía un importante mensaje político: el bienestar animal vuelve a formar parte de la agenda legislativa de la Unión Europea (UE). Pero esto es solo el comienzo. Ahora la Comisión debe transformar estos compromisos en una legislación sólida que aporte cambios reales para los animales sin más retrasos", ha señalado el vicepresidente de Igualdad Animal para Europa, Matteo Cupi.