Igualdad homenajeará el lunes a Dolores Vázquez, injustamente condenada por el crimen de Rocío Wanninkhof

Archivo - Dolores Vázquez durante el acto de entrega del XVII Premio Úrsula Meléndez de Texeda, en el Liceo de Betanzos, a 23 de marzo de 2025, en Betanzos, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad homenajeará el lunes, en un acto de reparación, a Dolores Vázquez, injustamente condenada por el crimen de Rocío Wanninkhof, ocurrido en 1999 en Mijas (Málaga).

Está previsto que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entregue la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad a Dolores Vázquez con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora el 26 de abril. El acto tendrá lugar en la sede del Ministerio, en Madrid.

En septiembre del año 2000, Dolores Vázquez fue detenida como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja. El caso desató un frenesí mediático en España que conmocionó al público y presionó a la policía para que encontrara respuestas rápidamente.

Dolores Vázquez fue absuelta de los cargos tras la aparición de pruebas que condenaron por el asesinato de Rocío Wanninkhof a Tony Alexander King, después de que el ciudadano británico fuera detenido por abusar sexualmente y asesinar a la joven de 17 años Sonia Carabantes el 14 de agosto de 2003 en Coín (Málaga).

El año pasado, Dolores Vázquez fue homenajeada por el Ayuntamiento de Betanzos con el XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. En declaraciones a los medios al finalizar el acto de entrega, destacó que recibía con "muchísimo cariño y muchísimo respeto" el galardón, aunque también hizo hincapié en que necesitaba que el Gobierno le pidiese "perdón".

"En mi corazón, necesito que el Gobierno me pida perdón, este es mi pueblo y no es lo mismo, es mi gente, la que lleva siete años conviviendo conmigo y me conoce. Lo de hoy es especial y sé que no voy a tener otra oportunidad así, pero no es suficiente", reivindicó.