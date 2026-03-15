Igualdad investiga como caso de violencia de género el presunto asesinato de una mujer en Pedreña (Cantabria)

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MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, está investigando como presunto caso machista el asesinato de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria).

De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en 2026 y a 1.355 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo a su pareja, un hombre de 52 años, como presunto autor del asesinato.

Efectivos de la Guardia Civil recibieron el sábado el aviso del hombre porque había encontrado a la mujer fallecida en el domicilio, ha señalado la Delegación.

La autopsia realizada este domingo ha revelado que el fallecimiento se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.