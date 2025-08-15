Los incendios de Ourense han consumido 31.000 hectáreas y el que pasó a Zamora sigue avanzando

Vista tras el paso del fuego, a 14 de agosto de 2025, en Cubo de Benavente, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que pasó de Ourense a Zamora continúa su avance y ya ha provocado que 218 vecinos de las localidades zamoranas de Castromil, Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto hayan dormido acogidas en las dependencias habilitadas en Puebla de Sanabria.

También avanzan los incendios de Ourense (Galicia), una de las provincias más afectadas por el fuego, que ya han consumido 31.000 hectáreas (ha).

El fuego de Castromilque continúa su avance por la provincia de Zamora tras una noche de trabajos de "riesgo" en la que se han suspendido maniobras de fuego técnico en una zona, si bien los resultados de la jornada en otras han sido "satisfactorios", según ha explicado a las 11:44 el director técnico de Extinción del incendio de Castromil, Miguel García Rodríguez.

Durante la noche, se ha realizado fuego técnico en la zona de Castromil, Villanueva de la Sierra y Villaseca, con resultados "satisfactorios" en estas dos últimas localidad, mientras en la primera hubo que suspender la maniobra debido al "riesgo" para los trabajadores.

Este riesgo se produjo, tal y como ha explicado García, por las condiciones de humedad, temperatura y velocidad del viento, que "dificultaba y ponían en riesgo" a los miembros del operativo de lucha contra incendios. Este incendio está declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Por su parte, los incendios de Puercas y Molezuelas (Zamora), dos de los más graves de esta semana, están "prácticamente controlados", según ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Fernando Prada, quien confía en que ambos puedan bajar de nivel en las próximas horas, particularmente el de la zona de Aliste.

Asimismo, ha explicado que los medios aéreos acudirán de manera frecuente al Lago de Sanabria durante este viernes para realizar cargas, lo que podría condicionar el baño en la zona, habitualmente muy concurrida en estas fechas. Por otro lado, ha confirmado que siguen cortadas las carreteras ZA-101 y ZA-102 y ha confiado en que los esfuerzos para controlar el fuego den sus frutos cuanto antes.

Según el último parte médico facilitado por la Junta a las 11:16, cuatro de las personas heridas en los incendios de Zamora y León continúan en estado crítico con diversas quemaduras, mientras una mujer se encuentra grave y otro herido, también grave, evoluciona de forma "positiva".

CHANDREXA DE QUEIXA, EL SEGUNDO MAYOR FUEGO DE LA HISTORIA EN GALICIA

En Ourense se han quemado 31.000 hectáreas, de las que más de 11.000 pertenecen sólo al fuego de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, que son ya un único incendio), según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural.

Tras el de Chandrexa, hasta el momento el segundo mayor incendio de la historia en Galicia, están activos Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron con 2.500 hectáreas) y Oímbra-A Granxa (8.000). A estos se suman A Mezquita-A Esculqueira (8.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (500), Vilardevós-Moialde (100 hectáreas), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (50), Vilariño de Conso- Mormentelos (250) y Larouco-Seadur (800 hectáreas).

En este marco, el director general gallego de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, ha advertido esta mañana de las dificultades que provocan en el operativo de extinción los múltiples focos activos en Ourense, con condiciones cambiantes y los efectos del viento, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía "comprensión" y que sigan las directrices de emergencias porque "este no es un incendio más".

Como punto positivo de la jornada, el incendio del municipio ourensano de Montederramo, parroquia de Paredes, ya está estabilizado tras quemadas 120 hectáreas; así como también lo está el de Ourense-Seixalbo, que ha afectado a 100 hectáreas. Asimismo, en la provincia de Ourense se da por controlado el de Verín-Mourazos, con nueve hectáreas quemadas.

Además, en Pontevedra está estabilizado el de Dozón-O Castro desde la noche del miércoles, un fuego que ya tiene la situación 2 desactivada y con una superficie quemada de 400 hectáreas. El de A Estrada-Souto está controlado desde el martes con 20 hectáreas de superficie afectada.

Por otro lado, el último parte médico facilitado por el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) ha indicado a las 12:32 que dos de los tres brigadistas heridos en Oímbra (Ourense) y que sufren quemaduras de distinta consideración evolucionan favorablemente, aunque todos están graves.

Asimismo, el servicio de emergencias 112 ha informado a las 13:54 del desconfinamiento de Cualedro y Oímbra. En la totalidad de Ourense solo se encuentran confinados los vecinos de A Madanela (Monterrei), una situación que afecta a 122 perosnas.

Hoy también, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha informado de que la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a 22 en relación con los incendios forestales de los últimos días. El arretado como presunto responsable del incendio de Oímbra (Ourense)pasará a disposición judicial este sábado o incluso el domingo, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

NOCHE "MUY POSITIVA" EN EL INCENDIO DE JARILLA (CÁCERES)

Por su parte, la Junta de Extremadura ha destacado que la noche ha sido "muy positiva" y que no se han registrado reactivaciones en el incendio en Jarilla (Cáceres), cuya superficie arrasada estimada asciende a 4.800 hectáreas y 50 kilómetros de perímetro.

Si bien el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha decidido mantener el confinamiento de Oliva de Plasencia, así como la evacuación de los residentes en Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y otras pedanías de la zona, como medida preventiva, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha avanzado que espera que se conozcan "noticias positivas con respecto a la población" a lo largo del día.

Interrogado sobre el resto de incendios activos en la región en estos momentos, Bautista ha anunciado que el declarado en Cañamero está "estabilizado al 100 por ciento", tras lamentar que "probablemente" un "desalmado" aprovechara la simultaneidad de incendios en la región para iniciarlo.

A su vez, el consejero ha apuntado que los efectivos desplegados también se centrarán este viernes en combatir el incendio localizado en la zona de Alburquerque y Aliseda tras señalar que permanecen pendientes de recibir nueva información sobre el fuego localizado en Jerez de los Caballeros (Badajoz), donde se han quemado unas 800 hectáreas.

EL INCENDIO DE TERESA DE COFRENTES (VALENCIA), ESTABILIZADO

El Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por estabilizado el incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) a las 10.30 horas de este viernes, según han informado el Centro de Coordinación de Emergencias. Aún así, el conseller de Emergencias valenciano, Juan Carlos Valderrama, ha advertido que esta tarde llegarán "los momentos más críticos porque la humedad va a ser muy baja en estos momentos y se van a seguir incrementando las temperaturas".

El subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, ha avanzado que en la próxima reunión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) a las 19:00 se "definirá claramente si (los vecinos) pueden volver a sus casas".