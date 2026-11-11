Los ingenieros de Caminos piden auditar la seguridad ferroviaria y reforzar el mantenimiento tras el accidente de Urda

Un camión grúa accede al lugar del accidente, a 3 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado este miércoles diez propuestas preliminares para mejorar el sistema ferroviario español tras el accidente de Urda. Entre ellas, plantea realizar una auditoría de calidad y otra técnica del sistema ferroviario, reforzar las auditorías de seguridad y establecer una programación estable de las renovaciones y el mantenimiento.

El documento ha sido elaborado por el Comité de Seguimiento del siniestro, constituido por la institución el 28 de octubre, día del accidente. En materia de seguridad, propone reforzar las auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Seguridad en la Circulación.

Asimismo, la institución propone establecer una planificación ferroviaria a largo plazo y revisar las prioridades de inversión, mejorar la gobernanza y la coordinación entre los actores del sistema y revisar las condiciones de trabajo, las plantillas y la capacitación del personal de circulación y conducción.

También aboga por reforzar la fiabilidad de los equipos y suministros que sustentan los sistemas de seguridad y desarrollar un sistema seguro y redundante de posicionamiento de los trenes.

Las propuestas se completan con una programación estable y previsible de las renovaciones y el mantenimiento, la garantía de calidad de los proyectos técnicos y de la contratación ferroviaria y la integración de la cultura de seguridad y la mejora continua en todos los niveles de las organizaciones ferroviarias.

Por último, el Colegio reclama dotar de recursos suficientes a los órganos judiciales y a la autoridad técnica encargados de investigar los accidentes.

DIEZ CLAVES TÉCNICAS PARA CONTEXTUALIZAR EL ACCIDENTE

El informe también recoge diez claves técnicas para contextualizar el accidente, entre ellas el papel de la AITAT en la investigación técnica, la información preliminar sobre la colisión y el lugar del suceso, y el funcionamiento de los sistemas de bloqueo y seguridad ferroviaria.

Además, analiza el aumento del tráfico en la línea, que, según el documento, se mantiene por debajo de su capacidad límite, aunque implica mayores exigencias de gestión ante incidencias y de mantenimiento.

El texto aborda asimismo la sustitución del LZB por el ETCS, este último actualmente en pruebas y cuya implantación responde principalmente a la interoperabilidad europea.