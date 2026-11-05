Interior y Asociaciones Vecinales refuerzan la participación ciudadana en protección civil y gestión de emergencias

Simulacro de emergencias en la Base Aérea de Cuatro Vientos, a 24 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han suscrito este jueves un acuerdo para impulsar la colaboración entre ambas instituciones en materia de protección civil, prevención de riesgos y gestión de emergencias, según ha informado el departamento ministerial.

En concreto, el protocolo general de actuación, firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la CEAV, Julio Molina, establece un marco de cooperación orientado a fomentar una participación más activa de la ciudadanía en la preparación frente a situaciones de emergencia, a partir de la experiencia y la amplia implantación territorial del movimiento vecinal.

A través de esta alianza, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y la CEAV promoverán iniciativas destinadas a acercar la cultura preventiva a los barrios y reforzar la capacidad de respuesta de las comunidades locales ante posibles riesgos. Entre las líneas de actuación previstas figura el desarrollo de actividades de formación, divulgación y sensibilización para mejorar el conocimiento ciudadano de los riesgos y de las medidas de autoprotección.

Asimismo, ambas entidades colaborarán en el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para mejorar la preparación de la población ante situaciones de emergencia. El protocolo prevé también la organización de jornadas, encuentros y espacios de trabajo conjunto para identificar necesidades, analizar desafíos comunes y favorecer la participación social en el ámbito de la protección civil.

El acuerdo también contempla analizar soluciones para mejorar la gestión de recursos y la coordinación operativa durante las emergencias. En este ámbito, Protección Civil y la CEAV explorarán posibles aplicaciones de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial (IA), para mejorar los procesos de planificación, organización y apoyo logístico en situaciones de crisis, como complemento de los sistemas de gestión ya existentes.

Además, ambas instituciones podrán elaborar informes, propuestas y documentos de trabajo conjuntos que favorezcan la incorporación de nuevas herramientas y metodologías para fortalecer la preparación y la resiliencia de la sociedad.

"Con esta iniciativa, el Ministerio del Interior (...) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales consolidan una vía estable de cooperación para acercar la protección civil a la ciudadanía, fomentar la prevención desde el ámbito local y reforzar la capacidad de las comunidades para anticiparse, responder y recuperarse ante situaciones de emergencia", ha resumido el departamento.