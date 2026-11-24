Archivo - Silvia Intxaurrondo posa durante la presentación de 'La Hora de La 1' en el FesTVal, a 01 de septiembre de 2021, en Vitoria (España). - Javier Ramírez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa 'La Hora de La 1' de TVE, ha cuestionado este martes la neutralidad de la Junta Electoral Central (JEC) después de conocer la apertura de un expediente sancionador "por formular tres preguntas" en el espacio de análisis y tertulia de 'La hora de La 1'. "¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia?", ha planteado.

Así lo ha expresado la presentadora en la apertura del programa, donde ha precisado que las preguntas fueron: "¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?", "¿puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?" y "¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?".

La periodista ha leído en directo parte de la resolución de la JEC, que reconoce que sus intervenciones se produjeron "en el espacio de análisis y tertulia de 'La Hora de La 1' y no en su bloque estrictamente informativo".

También recoge que formuló sus intervenciones "en forma de preguntas y reflexiones" y que permitió a los colaboradores expresar posiciones discrepantes, incluidas las que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas.

"Hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias y aún así la Junta Electoral Central me abre un expediente sancionador", ha afirmado. Según ha explicado, la posible sanción oscila entre 100 y 1.000 euros y puede reducirse si se paga voluntariamente y se reconoce la responsabilidad. "Una parte casi surrealista", ha subrayado.

En este caso, Intxaurrondo ha planteado: "¿A qué viene este regateo? La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago". Además, ha cuestionado que pueda reconocerse responsable por defender que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no deben legitimarse ni normalizarse en la televisión pública.

La periodista, ha planteado otras preguntas sobre la neutralidad de la JEC, entre ellas si lo es "entre la ciencia y el terraplanismo", "entre un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan" y "entre una mentira demostrada y una verdad contrastada". También ha preguntado si "los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral".

Intxaurrondo ha concluido que el periodismo "no consiste únicamente en entregar un micrófono", sino "en hacer preguntas y en abrir debates". Por todo ello, ha insistido en que recibe la el expediente "con orgullo y con honor".

"Yo no voy a renunciar a mis preguntas y voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa", ha concluido la conductora de 'La Hora de La 1'.