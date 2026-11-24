La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto ‘Las políticas machistas matan: frente al fascismo, más feminismo’, en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha alertado de que los sectores reaccionarios está en "plena ofensiva antifeminista" con una "machosfera" en aumento mientras ha criticado que al PP le sale "gratis" su "machismo" y al igual que PSOE decir que el movimiento ha llegado "demasiado lejos".

También ha lamentado que en el debate a ocho de anoche entre los principales portavoces parlamentarios las cuatro formaciones de derechas llevaron a mujeres para "defender políticas antifeministas" y los cuatro partidos progresistas (Bildu, Frente Amplio, ERC y PSOE) escogieron a cuatro hombres, dejando claro que "no era una crítica particular a nadie" sino poner de manifiesto que "algo falla".

Precisamente uno de los participantes de ese debate fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con el que mantiene una alianza en la campaña a las elecciones generales del 29N y del que ensalzó su desempeño en el diálogo que mantuvo con el resto de grupos.

Durante un acto del partido en el barrio madrileño de Orcasitas en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, ha alertado de que el machismo "mata" mientras el feminismo "salva vidas" y, por tanto, les va la vida que vuelva a estar en el "centro del debate político".

A PP Y AL PSOE LE "SALE GRATIS" SUS POSICIONES

En su discurso, la exministra de Igualdad ha denunciado que a las derechas les "sale gratis proteger a agresores", cuestionar las políticas públicas de igualdad o decir que va a eliminar el Ministerio de Igualdad o que las pulseras antimaltrado "no funcionan".

"Al PP le sale gratis hacer gala de su machismo y al PSOE también le sale gratis decir que el feminismo ha ido demasiado lejos o que molesta a los amigos de 40 y 50 del presidente del Gobierno", ha recriminado Montero.

Montero ha exclamado que el "feminismo vuelva a ser el corazón del debate político de este país" porque "literalmente" a las "mujeres les va la vida en ello", dado que son a ellas las que "están matando", "acosando", "ridiculizando" y "quitando la libertad" e incluso su "condición misma de seres humanos".

"Al PP y al PSOE no les pasa factura, pero a nosotras nos va la vida en ello", ha agregado para llamar este 25N a llenar las calles de feministas defendiendo el derecho a "vivir vidas libres de violencias machistas".

LA "MACHOSFERA" QUIERE AL FEMINISMO "PEQUEÑITO Y EN UNA ESQUINA"

Tras recordar las 47 víctimas de violencia de género en lo que va de año, la candidata de Podemos ha vuelto a aludir a las declaraciones del 'youtuber' Jordi Wild cuando en una entrevista dijo sobre los asesinatos machistas que "tampoco eran tantas". A su juicio, es una muestra de "deshumanización" pero en el fondo refleja también lo que piensan muchos hombres y que denota asumir que las violencias machistas forman parte del "paisaje" cotidiano.

Aparte, ha alertado de la "machosfera" mediante algoritmos en las redes está enseñando "todo el rato" contenidos machistas" con la voluntad de que el "discurso feminista esté pequeñito y en una esquina, y que el machismo, el odio, el racismo gane espacio", logrando además monetizarlo.

Para Montero hay una "revuelta macho" y un "disciplinamiento muy fuerte de las feministas", poniendo de ejemplo las demandas que está recibiendo la periodista Cristina Fallarás por publicar en una página en sus redes testimonios de mujeres que relatan situaciones de violencia machista.

En cambio, ha arremetido contra la dirigente del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en referencia a unas declaraciones suyas sobre la inmigración y la natalidad. "A ti no te gusta la regularización Cayetana, a ti lo que te gusta es la esclavitud y a ti lo que te gusta es migrantes sin derechos", ha apostillado.