Irene Montero carga contra Ayuso por no negociar con docentes en huelga y contra el Gobierno por "pegarles palos"

1131530.1.260.149.20261106101324 La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no sentarse a negociar con los profesores en huelga, y contra el Gobierno por "pegarles palos, meterles en el calabozo y destrozarles las muñecas".

"Una educación pública de calidad es la base democrática de un país y lo que están recibiendo es una actitud que es ilegal, que Ayuso no se siente a negociar, que (la consejera de Educación, Mercedes) Zarzalejo no se siente a negociar, incumple la legalidad vigente", ha denunciado Montero este viernes, en un encuentro informativo organizado por Europa Press y celebrado en el Hotel InterContinental.

Montero ha señalado que los docentes llevan meses en huelga "porque cobran mil euros por educar a niños de 0 a 3 años" y, por ello, ha urgido a buscar "una solución". "Necesitamos la mejor educación pública para todos los niños y niñas con profesoras bien pagadas", ha reclamado Montero.

Asimismo, ha cargado contra el Gobierno por las detenciones a los profesores que se manifiestan. "Lo que está haciendo el Gobierno con los profesores en lucha es pegarles palos, detenerlas, meterlas en el calabozo y destrozarles las muñecas", ha denunciado.