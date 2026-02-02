IU exige a Interior que detalle si investiga el "acoso y amenazas" de la extrema derecha a periodistas

Diputados de Izquierda Unida - IU

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa, firmada por todos sus diputados, para que el Ministerio del Interior detalle si investiga el "acoso y amenazas" de la extrema derecha a periodistas y si lo ha trasladado ya a la Fiscalía, según ha informado la formación.

El objetivo de esta iniciativa es proteger a los profesionales de la comunicación "ante los episodios de acoso, persecución y amenazas de muerte por parte de grupos o personas vinculadas a la extrema derecha".

La iniciativa, encabezada por la firma de Enrique Santiago como portavoz de IU en la Cámara Baja, junto a las de Toni Valero, Francisco Sierra, Engracia Rivera, Nahuel González y Fèlix Alonso, plantea al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska que detalle a nivel parlamentario si "ha iniciado una investigación para identificar a quienes están realizando estos reiterados ataques".

Además, pregunta al Ministerio si "ha trasladado a la Fiscalía la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a los y las profesionales de la comunicación ante los episodios de acoso, persecución y amenazas de muerte por parte de grupos ultras que buscan silenciar las voces críticas con la ola reaccionaria".

Izquierda Unida destaca que esta "creciente ola de acoso y violencia contra periodistas" en España supone una "amenaza directa a la libertad de prensa y al ejercicio democrático del periodismo".

En este sentido, advierte de que este fenómeno "alimentado por grupos de extrema derecha y amplificado a través de redes sociales", ha pasado de ser una "táctica marginal para convertirse en una estrategia sistemática de intimidación que busca silenciar voces críticas y controlar el relato informativo".

De esta forma, asegura que "lo que antes se limitaba al ámbito digital (insultos, amenazas y campañas de desprestigio) ahora se extiende a confrontaciones físicas en espacios públicos, señalamientos institucionales y una peligrosa normalización de la violencia política que no solo afecta a profesionales de la información, sino también a activistas y defensores de Derechos Humanos".

"Los sindicatos CCOO y UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han reclamado una respuesta inmediata de las instituciones ante el incremento de amenazas de muerte, campañas de odio y episodios de acoso dirigidos contra periodistas y comunicadores, especialmente provenientes de grupos de extrema derecha", recalca Izquierda Unida.

Los diputados de esta formación inciden también en que estos ataques "se enmarcan en una ofensiva reaccionaria más amplia que no solo apunta a informadores, sino también a activistas por los derechos LGTBIQ+ o del movimiento feminista".

El texto expone, a su vez, que este acoso denunciado "tampoco se limita a figuras mediáticas, ni es algo exclusivo de España, ya que los ataques se dirigen tanto a periodistas reconocidos como a reporteros locales, comunicadores independientes o colaboradores de medios digitales".