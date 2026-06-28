Jaime de los Santos (PP) ve el Orgullo como "fiesta necesaria" que, "por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ve el Orgullo como una "fiesta necesaria" y una "reivindicación" que, "por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar".

"Yo lo veo como lo llevo viendo desde que soy un adolescente y es como una fiesta necesaria, como una reivindicación que, por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar, pero que sigue siendo extraordinariamente necesaria por muchos motivos. Porque las conquistas sociales son débiles y porque todo lo conquistado tenemos que asegurarlo", asegura el 'popular' en una entrevista a Europa Press, con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra este 28 de junio.

En este sentido, De los Santos repasa la evolución del colectivo en el país e insiste en que los avances se han logrado gracias a "gobiernos de todos los colores" y a "hombres y mujeres valientes de todo credo y de toda ideología". "Durante estos casi 50 años de democracia hemos conseguido ser un espejo en el que otros países quieren mirarse hemos conseguido ser una de las democracias más igualitarias del mundo", subraya.

No obstante, critica los discursos que pretenden ver a las personas LGTBI+ "como a ciudadanos con otras necesidades". A su juicio, este enfoque incurre en la "exclusión", ya que a los miembros del colectivo también les interesa "que bajen los impuestos" o "que el servicio ferroviario funcione como hace diez años". "No nos engañemos, los derechos están todos conquistados en una democracia como la nuestra", señala, preguntado por asignatura pendiente o derechos por conquistar del colectivo.

Si bien, reconoce que "todavía quedan lugares en los que, desgraciadamente, muchos jóvenes y no tan jóvenes no se atreven a dar el paso de explicar a los suyos que aman a un igual". "Eso es algo que entre todos tenemos que resolver", añade. En este punto, cita al Papa León XIV y sus palabras sobre el amor, durante su visita a España del 6 al 12 de junio. "Solo con el amor aseguramos el futuro y a quien no lo tenga les recomiendo que lo busque porque merece la pena", destaca De los Santos.

En esta línea, el dirigente 'popular' acusa a la izquierda de pretender "patrimonializar" de forma "ruin, sectaria y muy manipuladora" una lucha construida "entre todos". Así, ha censurado que se intente "retorcer" el sufrimiento histórico de las personas homosexuales y trans. "Yo también soy parte del colectivo LGTBI y también he sufrido, cuando tenía 12 y 13 años en el patio del colegio, que me golpearan o que me ridiculizaran por ser afeminado", relata en tono personal.

Del mismo modo, tacha de "injusto" y de "rozar la maldad" que desde la izquierda se continúe señalando a los 'populares' por el recurso que la formación interpuso en 2005 ante el Tribunal Constitucional contra la ley del matrimonio igualitario. "Porque aquí todos y todas ya sabemos qué hemos defendido cada partido, en qué estamos hoy y si después de 47 años de democracia pretenden seguir señalándonos por algo que ocurrió hace 20, es que además de injustos rozan la maldad", asevera.

Por otro lado, cada año el Orgullo reactiva el debate sobre la colocación de la bandera del arcoíris en las instituciones públicas. De los Santos afirma que "no hay más postura oficial en el PP que la libertad" y que todos los ayuntamientos en los que gobierna la formación "respeten, defiendan y no permitan que la lucha contra la LGTBIfobia pueda quedar enmascarada".

DOS LÍNEAS ROJAS: IGUALDAD Y RESPETO A LA CONSTITUCIÓN

"Mire, si hiciera falta un gobierno de coalición, cuando el presidente Feijóo llegue a la Moncloa, con quien sea, solo habrá dos líneas rojas: La igualdad y el respeto a la Constitución", enfatiza, englobando dentro de la defensa constitucional "los derechos del colectivo LGTBI" y la lucha contra la violencia machista.

Igualmente, sale en defensa de la gestión institucional de su partido, al ensalzar a Madrid como la "capital mundial del Orgullo" tras 32 años de gobiernos 'populares'. También tilda de "injusto" que se catalogue al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de "LGTBIfóbico". "Que dejen de señalar al alcalde de España, sí, a José Luis Martínez Almeida, haciéndole pasar por un peligroso LGTBIfóbico porque no es cierto. Porque ahí está Madrid una vez más abanderando la bandera de la diversidad y que dejen de tomar a la ciudadanía por idiota", expone.

Precisamente, la campaña institucional del Ayuntamiento de Madrid de este año ha sumado críticas de la izquierda y de entidades LGTBI+, que han trasladado su "indignación", al entender que ejecuta un "borrado sistemático" de las personas del colectivo.

"APLAUDIR LA DIVERSIDAD ES SOLO JUSTICIA"

Mientras, De los Santos cita el caso de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde la bandera LGTBI+ se ha colgado de forma "ininterrumpida" durante 25 años bajo mandatos de distinto signo político. "Estamos orgullosos de ser del Partido Popular y estamos orgullosos de lo que ha conseguido este país. Y no vamos a permitir que se dé un paso atrás en unas conquistas que nos han vuelto justos. Porque reconocer, defender y aplaudir la diversidad es solo justicia", subraya.

El 'popular' también desgrana la alternativa legislativa que propone su formación a la Ley Trans, apostando por una norma centrada en la "disforia de género" y el "acompañamiento psicosocial" que evite lo que denominan el "borrado de las mujeres".

"Proponemos una ley que, efectivamente, proteja a las personas con disforia de género, que ponga a la administración a su servicio y que permita el acompañamiento psicosocial para que en una transición tan compleja, tan trascendente como es pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, en ningún caso se puedan sentir solos y solas", detalla.

De esta forma, remarca que la propuesta del PP busca no "destruir el constructo feminista de 40 años de historia" que, a través de herramientas como la discriminación positiva, "había conseguido dar a las mujeres el lugar que se merecen".

Además, defiende la necesidad de acabar "para siempre" con el articulado que permite la libre autodeterminación de género. "Permite a cualquier varón, y solo pasando por un registro, convertirse en mujer sin nada más que su deseo", expone, advirtiendo de que esto abre la puerta a tener "los mismos derechos que las mujeres, acceso a espacios privativos o incluso poder reclamar ser encarcelado en prisiones de mujeres".

Finalmente, califica de "peligroso" el impacto que la legislación actual puede tener sobre el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. "Si un hombre que no ha sido denunciado por violencia machista, a pesar de ser un agresor, decide presentarse en un registro y decir que se siente mujer antes de que le interpongan la denuncia, todo el Pacto de Estado y todas las leyes contra esta lacra quedarían en suspenso", alerta para concluir que, en términos jurídicos, el escenario pasaría a ser el de "una mujer denunciando a otra mujer".