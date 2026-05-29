Jesús Vázquez presentará los Premios Academia de la Moda Española el 30 de junio en el Gran Teatro Príncipe Pío

La III edición de los Premios Academia de la Moda Española - RTVE

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La III edición de los Premios Academia de la Moda Española, que tendrá lugar el próximo 30 de junio, ha anunciado esta mañana sus nominados y su nueva sede, el Gran Teatro Príncipe Pío. Durante la presentación, también se ha desvelado que Jesús Váquez será el presentador de la gala.

El acto de lectura ha tenido lugar en un lugar simbólico, la biblioteca del Museo del Traje CIPE, reconocido en la categoría de Impulso y Difusión de la Moda Española en la segunda entrega de los premios, según ha informado RTVE.

Para la ocasión, ha contado con seis piezas seleccionadas del archivo de Teresa Helbig, galardonada con el premio Mejor Colección en la última ceremonia y quien celebra este año su trigésimo aniversario con una retrospectiva que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre en el propio Museo del Traje CIPE.

Los Premios Academia de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE, nacieron para reconocer los talentos de la moda nacional y potenciar su proyección dentro y fuera de España.

Unos galardones concebidos para posicionar la moda dentro de la sociedad española como una industria cultural y creativa que debe valorarse y apoyarse, siendo una de las mejores embajadoras de la marca España.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre Comendador, ha destacado el crecimiento que experimentan estos galardones en su tercera edición: "Estamos de celebración. Hablar de moda es hablar de identidad, de patrimonio, de excelencia y de Marca España".

El exterior del Gran Teatro Príncipe Pío, donde se ubicará la alfombra roja, se concibe como un espacio inspirado en los desfiles, las pasarelas o los estudios fotográficos.

Por el contrario, el interior, donde tendrá lugar la gala, representará el taller, las entrañas del proceso creativo, ese espacio alejado de los focos donde todo comienza y que, sin él, no existirían ninguna de las piezas que fascinan a quienes las adquieren.

Los Premios Academia de la Moda Española valoran las trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos de todo el universo de la moda de nuestro país.

Un reconocimiento a las marcas, diseñadores, artesanos, empresas y proyectos que lo conforman a través de 13 categorías que aseguran la correcta representatividad de todo el ecosistema, muy amplio y diverso.