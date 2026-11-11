Jordi Wild se muestra "profundamente decepcionado" tras cancelar Vox su entrevista: "Es una jugarreta"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El creador de contenido y presentador del pódcast 'The Wild Project', Jordi Wild, se ha mostrado "profundamente decepcionado" tras cancelar el líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal su entrevista, lo que ha calificado de "jugarreta".

"Hay cosas que me han decepcionado mucho. Estoy profundamente decepcionado con Vox, con el equipo de Abascal y con el propio Santiago, que al final es el mandamás y es el que tiene la última palabra en casi todo en ese partido. Si hubiera querido venir, estaría aquí. De eso no hay ninguna duda", ha asegurado el youtuber en un vídeo compartido en sus redes sociales.

El incidente se produce después de que Vox haya justificado la suspensión por su descontento con la emisión de la entrevista de Abascal en el programa La Revuelta de TVE, de la que han denunciado recortes del material grabado.

Wild ha explicado que la cancelación de la entrevista se ha producido "a poquísimas horas de hacerla". Según ha detallado, las entrevistas agendadas con los cuatro principales candidatos para su ronda política de precampaña contaban con un compromiso previo firmado por todas las partes.

En dicho acuerdo, el programa se comprometía a emitir las charlas de forma totalmente íntegra y sin tocar "ni un solo píxel". Una serie de condiciones que el presentador ha afirmado que Vox había aceptado y firmado.

Sin embargo, ha revelado que, en vísperas del encuentro, la formación política pretendía imponer condiciones de última hora, entre ellas la exigencia de disponer de los derechos en exclusiva de las imágenes, algo que él rechazó. "Es absolutamente imposible, es una falta de respeto a mi profesionalidad", ha subrayado para añadir que se trata de "una jugarreta".

Ante la negativa a cambiar las condiciones de producción, Wild ha argumentado que Vox ha justificado la cancelación por indicación de su departamento jurídico tras la controversia surgida con la edición de la entrevista de Abascal en La Revuelta. "Y a mí la sensación que me da es que lo que quieren, después de que haya ido bien lo de Broncano, es minimizar riesgos. Esta es mi opinión personal", ha destacado.

"ME HE SENTIDO MUY MAL"

También ha indicado que es "una pena" lo ocurrido y que "las cosas no se hacen así". "Yo creo que las cosas se hacen con un poco de antelación y con un poco de seriedad y yo me he sentido muy mal. He sentido que se faltaba al respeto", ha aseverado, al mismo tiempo que ha destacado que lleva días preparando la entrevista.

Igualmente, ha señalado que, aunque le da "tristeza", tiene que "tirar para adelante" y ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau su colaboración.