José Luis Sastre sustituye a Aimar Bretos y será el nuevo director y presentador de 'Hora 25' de la Cadena Ser

El presentador José Luis Sastre conducirá 'Hora 25', junto a Esther Bazan que se encargará del primer tramo informativo de 20.00 a 20.30 horas. - CADENA SER

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista, locutor y escritor José Luis Sastre será el director y presentador de 'Hora 25' de la Cadena ser la próxima temporada, a partir del 31 de agosto, tal y como ha anunciado el grupo radiofónico.

En un vídeo difundido por la Cadena Ser, Sastre ha anunciado que será el sustituto de Aimar Bretos, quien a su vez sustituye al frente de 'Hoy por hoy' a Àngels Barceló, en el programa que abarca la franja de la tarde y noche de la radio.

"Haremos lo que hacemos y lo que sabemos hacer en la SER con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras un periodismo plural independiente y necesario", ha asegurado Sastre, que hasta ahora era el número dos de Àngels Barceló y su sustituto la época estival en 'Hoy por Hoy'.

El periodista dirigirá 'Hora 25' que se podrá escuchar desde las 20.00 horas hasta las 23.30 horas. El primer tramo informativo, tal y como se anuncia en el video, estará conducido por Esther Bazán quien será la que inicie el programa de 20:00 a 20:30 horas.