Presidente de la CEE entre 2020 y 2024, intentó mediar entre Rajoy y Puigdemont en 2017

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, es uno de los seis españoles electores que elegirá al sucesor del Papa Francisco, en el que Cónclave que arranca este miércoles 7 de mayo. Su nombre se sitúa como posible 'papable' aunque su edad, 79 años, podría jugar en contra para algunos expertos, así como su interés por la política. En las últimas semana, preguntado por la posibilidad de ser el nuevo pontífice, afirmó que no había pensado "nunca" en ser Papa.

El cardenal Juan José Omella nació en la localidad turolense de Cretas en 1946. Estudió en el Seminario de Zaragoza y en Centros de Formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusalén. En 1970, recibía la ordenación sacerdotal. En su ministerio sacerdotal, trabajó como coadjutor y como párroco entre 1990 y 1996, y como Vicario Episcopal en la diócesis de Zaragoza. Además, durante un año fue misionero en Zaire.

En 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza, año en el que también fue ordenado Obispo. Ya en 1999, fue nombrado Obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón y, entre 2001 y 2003, fue Administrador Apostólico de Huesca, periodo en el que también fue Administrador Apostólico de Jaca.

En 2004, fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y, en 2013, fue investido Prior Honorario de la Virgen de Valvanera por el Capítulo de Caballeros, debido a su labor con la peregrinación de la Virgen por los diferentes municipios riojanos con motivo del Año de la Fe.

Al año siguiente, en 2014, fue elegido Miembro de la Congregación para los Obispos y fue renovado 2017, año en el que Francisco lo nombró también miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.

En 2015, se hizo público su nombramiento como Arzobispo de Barcelona y, dos años después, en 2017, fue creado cardenal con el título de Santa Cruz de Jerusalén por el papa Francisco, que en 2023 lo nombró miembro del Consejo de Cardenales.

En la Conferencia Episcopal Española (CEE), es miembro de la Comisión Permanente y del Consejo de cardenales y fue presidente de la CEE de marzo de 2020 a marzo de 2024. También ha sido miembro del Comité Ejecutivo de 2017-2020; miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde 1996, siendo también su presidente de 2002 al 2008 y, de nuevo, durante el trienio 2014-2017. Asimismo, ha pertenecido a las Comisiones Episcopales de Pastoral (1996-1999) y Apostolado Seglar (1999-2002/2008-2011); y ha sido Consiliario Nacional de Manos Unidas (1999-2015), entre otros cargos.

Omella siempre ha manifestado sus inquietudes políticas cuando ha sido preguntado al respecto, como cuando en una entrevista en septiembre de 2024, en 'La Vanguardia', aseguró que se había "serenado un poco" la tensión del 'procés', al tiempo que defendió que la actual Generalitat liderada por el PSC intentara, textualmente, tender un puente dentro de la sociedad catalana y otro entre Cataluña y el resto de España.

Este interés por la política le llevó a reconocer, en 2018, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que intentó mediar entre el por aquel entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con motivo del referéndum ilegal de independencia celebrado 1 de octubre de 2017.

Posteriormente, en 2020, Puigdemont lamentó este papel mediador: "No se comportó como un hombre de Iglesia. Se comportó como un hombre de Estado. Y esto me parece inaceptable". A su juicio, aunque intentó una mediación, argumentó que lo hizo "con poca convicción". "En relación con los presos políticos, en relación a todos nosotros y al sufrimiento de nuestras familias no ha sido la un cristiano ejemplar", afirmó.

Omella también ha sido defensor de la labor de la Iglesia en la educación y argumentó que "los niños no son del Estado, sino que los niños son de las familias y el Estado es erigido por los individuos para que trabaje al servicio de las familias para ayudarlas, cuando lo requieran, en su misión educativa", en respuesta a unas declaraciones de la exministra de Educación, Isabel Celaá.

Siempre pendiente de la actualidad, tras conocerse el pasado 14 de abril la declaración del arquitecto Antoni Gaudí como 'venerable' por parte del Papa Francisco, afirmó que se trata de un "paso muy importante" para continuar en su beatificación y recordó que trabajó mucho la fe y quiso dar la gloria a Dios en la Sagrada Familia.

NO HA PENSADO "NUNCA" EN SER PAPA

Por otro lado, el pasado lunes de Pascua, con motivo de su 79 cumpleaños, en declaraciones a los medios en Barcelona tras la muerte del Papa Francisco, Omella aseguró que no había "pensado nunca" en ser Papa ni que fuera algo que estuviera en su cabeza por lo que, preguntado ante la posibilidad de resultar elegido, argumentó que las quinielas nunca aciertan.

Días después, en un artículo publicado en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press, recordó al Papa Francisco como profeta y abogado defensor de la casa común, en referencia a la tierra, además de ayudar a tomar conciencia de la "necesaria presencia" de la mujer en la misión de la Iglesia.

Sobre el futuro pontífice, ha manifestado en varias entrevistas que prefiere un nuevo Papa joven a uno más mayor, pero precisó que no ve la edad como el factor "decisivo"

Precisamente este martes, 6 de mayo, en una carta dirigida a los fieles de Barcelona desde Roma, ha dicho que muchos de los cardenales asisten por primera vez a un encuentro de esta índole, y ha asegurado que es "un momento crucial para la Iglesia". "El debate no es si tenemos que ser progresistas o conservadores, sino que el objetivo es ser profundamente fieles al Evangelio", ha defendido.