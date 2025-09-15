Judíos en España condenan "enérgicamente" las protestas de la Vuelta y piden a las autoridades responsabilidad y firmeza

Vallas tiradas tras las cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado "enérgicamente" los "graves incidentes" que tuvieron lugar este domingo durante la Vuelta Ciclista en Madrid, hechos que consideran una "amenaza directa al orden público" y contra los que ha pedido a autoridades "responsabilidad" y "firmeza".

En este sentido, ha indicado que "convertir un evento deportivo internacional en un campo de agitación violenta es absolutamente inaceptable".

"La violencia y la intimidación no pueden tener cabida en una sociedad democrática ni pueden ser amparadas bajo la falsa bandera de la libertad de expresión. Estos hechos suponen una amenaza directa al orden público, a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos", ha asegurado.

Asimismo, ha advertido que "este tipo de manifestaciones violentas" alimentan el odio y dan cobertura a un preocupante incremento del antisemitismo en España". Para la Federación "resulta intolerable que, bajo pretextos ideológicos, se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía".

Además, ha exigido a las autoridades que actúen "con responsabilidad y firmeza, evitando en todo momento alentar, blanquear o tolerar estas conductas". "Cualquier permisividad frente a la violencia supone un retroceso democrático y un riesgo grave para la cohesión social", ha subrayado.