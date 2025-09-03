La Justicia europea avala el nuevo marco de transferencia de datos personales entre la UE y EEUU

Archivo - Una vista ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la Gran Sala. - LAURENT ANTONELLI / TRIBUNAL DE JUSTICIA UE

BRUSELAS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea --en primera instancia del TJUE-- ha avalado este miércoles el nuevo marco de transferencia de datos personales entre la UE y Estados Unidos puesto que considera que garantizaban un nivel adecuado de protección.

Así se ha pronunciado el Tribunal en relación a la queja de un ciudadano francés, usuario de diferentes plataformas informáticas que recogen sus datos personales y los transfieren a los Estados Unidos, que recurrió la decisión de la Comisión Europea que establece el nuevo marco transatlántico de flujo de datos personales.

El recurso de anulación considera ilegal la práctica de las agencias de inteligencia de recopilar masivamente datos personales sin autorización previa de un juez o de una autoridad administrativa independiente.

Sin embargo, la sentencia rechaza este argumento porque no cabe considerar que la recogida masiva de datos personales por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses no cumple las exigencias de la UE.

Por esta razón, el Tribunal General ha desestimado el motivo relativo a la recogida masiva de datos personales y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.