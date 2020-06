'Kalipay', el documental que aborda el sueño de Anna Balcells y su lucha contra el maltrato infantil en Filipinas

MADRID, 12 jun. (EDIZIONES)

Este lunes 15 de junio a las 23.30 horas se emite en Documentos TV (La2), 'Kalipay', el primer documental que tiene como director y guionista a Federico Cardelús, en el que se aborda el sueño de Anna Balcells y su lucha contra el abuso y el maltrato infantil en su tierra natal, Isla de Negros, en Filipinas.

En los últimos años, Filipinas se ha convertido en un punto de acceso mundial para la explotación sexual infantil a través de Internet. Según un nuevo estudio publicado recientemente por la Misión de Justicia Internacional, con sede en Washington, estos abusos son acordados por los propios progenitores de los niños por una cuestión monetaria.

Por si fuera poco, el cierre global por la pandemia de la COVID-19 que ha confinado a millones de personas en sus hogares, "parece estar aumentando estos fenómenos", tal y como dijo el funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Richmond, que supervisa los esfuerzos de su país para combatir el tráfico de personas, en relación con el estudio publicado.

Esta situación es de sobra conocida por Anna Balcells, una empresaria de éxito, de padre barcelonés, que se apartó de la comodidad occidental, para combatir la explotación de menores en Filipinas.

Federico Cardelús conoció a Anna en el año 2013, mientras grababa un reportaje sobre las consecuencias del tifón 'Haiyan' en Filipinas - uno de los más devastadores de la historia reciente en el sudeste asiático-. En ese momento, Anna estaba involucrada en un proyecto de ayuda a la población afectada por el tifón en la zona norte de la isla de Negros.

Sin embargo, su descubrimiento en ese viaje fue su proyecto 'Kalipay', una fundación sin ánimo de lucro creada por ella hace diez años y que se ha convertido en el 'azote' de las mafias y las familias que abusan de menores.

Las escasas cifras que ofrece el Gobierno arrojan datos escalofriantes: un millón y medio de menores viven en las calles y sesenta mil son agredidos sexualmente.

"La gran mayoría los han sufrido", admite Anna en el documental. Los abusos se producen en gran proporción dentro del ámbito familiar. Lo hacen de forma sistémica como una práctica normalizada en una sociedad que las transmite de generación en generación debido, entre otros factores, a las propias condiciones de marginalidad y miseria en las que viven miles de familias en los llamados 'barangay', barrios de extrema pobreza donde la venta de droga y los ajustes de cuentas son el pan de cada día.

"Para mí, lo peor que he pasado en todo lo que he hecho con Kalipay fue ver a una niña de ocho meses violada. Y los psicólogos dicen que nunca se va a recuperar", explica Anna en su español no materno en el documental que recoge su historia y su sueño y que verá la luz el lunes de la próxima semana en La2.