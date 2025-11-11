Konecta, MasOrange y Rodilla, Premios SERES 2025 por potenciar la empleabilidad, protección digital e inclusión laboral

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Konecta, MasOrange y Rodilla han sido las empresas galardonadas este martes con los Premios Seres 2025, que otorga anualmente la Fundación SERES en reconocimiento a compañías cuyas actuaciones sociales más innovadoras que generan valor tanto para la sociedad como para la empresa.

En concreto, en esta ocasión, se han reconocido acciones que impulsan la empleabilidad sostenible de jóvenes y colectivos vulnerables, promueven un uso responsable y seguro de la tecnología entre menores y fomentan la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.

En esta 16ª edición --que se ha vuelto a celebrar en el Teatro Real de Madrid--, los ganadores han sido seleccionados de entre más de 130 candidaturas por su impacto "probado, su carácter transformador y su capacidad de generar modelos replicables", como ha destacado el jurado.

En la ceremonia de entrega, el presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, ha destacado que cada edición de estos premios "pone de relieve que más empresas se esfuerzan en afrontar los desafíos sociales y entienden que su papel es imprescindible para abordarlos". "Porque el impacto social no es solo una responsabilidad colectiva, sino que se convierte, además, en una ventaja competitiva", ha argumentado.

Mientras, la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz, ha recordado que el "propósito" de la entidad "es claro: impulsar organizaciones capaces de crear valor económico y valor social al mismo tiempo", a pesar de "los tiempos de incertidumbre". "Estos proyectos, como todos los que han sido premiados a lo largo de estas 16 ediciones, son ejemplos que contagian y marcan el camino de la empresa española", ha defendido.

KONECTA: EMPLEO VERDE E INCLUSIVO

En el caso de Konecta, ha sido galardonada por unir empleo, sostenibilidad e inclusión a través del 'Hub Empleo Verde', que impulsa la empleabilidad de jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión social mediante la formación especializada y la inserción laboral en competencias verdes.

Esta iniciativa --que se puso en marcha en 2021 en Madrid junto a JPMorganChase y en 2025 ha llegado a Andalucía con Fundación Endesa-- se ha integrado en la alta dirección, así como en múltiples áreas internas, por lo que no sólo contribuye a reducir la brecha laboral, sino que genera retorno empresarial a través del desarrollo de talento cualificado, la creación de alianzas institucionales y el refuerzo de su posicionamiento competitivo.

Hasta la fecha, el proyecto ya ha sensibilizado a más de 2.800 personas, además de lograr 178 inserciones laborales y preparar a nuevos profesionales para sectores emergentes ligados a la transición ecológica.

Tras recibir el premio, el presidente de Konecta y Konecta Foundation, José María Pacheco, ha defendido que "la empleabilidad de jóvenes y personas vulnerables en empleos sostenibles es una palanca de transformación social". "El Hub Empleo Verde es un proyecto que demuestra cómo la colaboración entre empresas, sector social e instituciones públicas puede generar oportunidades reales de futuro", ha aseverado.

Por este motivo, ha expresado su orgullo "de impulsar esta iniciativa junto a JPMorganChase y Fundación Endesa". Precisamente, la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechevarría --también presente en la ceremonia--, ha señalado que esta iniciativa "encaja de lleno" en su recién estrenado plan estratégico, "que redefinió nuestro propósito como Fundación y donde Endesa es un referente: contribuir a una Transición Energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y el entorno".

En la misma línea, Julio Meseguer, managing director Banca Corporativa de JPMorgan's, ha asegurado que este galardón "demuestra cómo la unión de esfuerzos puede ayudar a crear caminos para que los jóvenes accedan a empleos en la economía verde, así como garantizar que la industria pueda acceder al talento necesario para crecer".

MASORANGE: PROTECCIÓN DIGITAL DE LA INFANCIA

En el caso de MasOrange, ha sido galardonada por la puesta en marcha de 'TúYo', un servicio que combina tecnología, educación y acompañamiento para proteger a los menores y promover su bienestar digital. Por ello, ofrece formación en temáticas como el ciberacoso, la distorsión de la imagen corporal en redes sociales o los desafíos asociados a la inteligencia artificial, fomentando además el diálogo entre generaciones y el compromiso compartido entre padres e hijos en torno al uso responsable de la tecnología.

Así, 'TúYo' permite configurar horarios de uso diario, establecer descansos digitales, supervisar aplicaciones y filtrar contenidos inapropiados, al tiempo que facilita a los menores llamadas y datos ilimitados dentro de un marco de uso equilibrado. El programa ha sido presentado en el Senado de España por su relevancia en la agenda pública: su última campaña alcanzó a más de 2,6 millones de personas.

"Es un honor para MasOrange recibir este reconocimiento por el servicio 'TúYo', una iniciativa que nace del compromiso profundo de nuestra compañía con la inclusión digital y el uso enriquecedor y seguro de la tecnología", ha afirmado la directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de MasOrange, Luz Usamentiaga, tras recoger el galardón.

Como ha subrayado, la compañía defiende que "la innovación debe estar al servicio de las personas", por lo que ha reiterado su "orgullo de haber diseñado un servicio como 'TúYo' que ofrece un acceso controlado y ético de los jóvenes a su primer móvil, pero sobre todo promueve el diálogo en las familias sobre un uso saludable de la tecnología".

RODILLA Y FUNDACIÓN A LA PAR, ALIANZA POR LA INCLUSIÓN LABORAL

Por último, la alianza entre Rodilla y la Fundación A LA PAR ha hecho posible que las personas con discapacidad intelectual puedan gestionar un restaurante de manera integral, desde la atención al cliente hasta la cocina o la gestión operativa, con una iniciativa premiada no sólo por generar empleo, sino también por ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional en entornos laborales ordinarios.

Puesta en marcha en 2019, con dos restaurantes en Madrid, más de 20 personas contratadas (el 85% con discapacidad intelectual) y miles de clientes semanales, el proyecto consolida de este modo un modelo de negocio que integra propósito y rentabilidad.

La CEO de Grupo Rodilla, María Carceller, ha enfatizado en que esta colaboración con Fundación A LA PAR "ha permitido desarrollar un modelo de franquicia verdaderamente inclusiva, en el que los restaurantes están gestionados por equipos formados mayoritariamente por personas con discapacidad intelectual".

"Es un proyecto que demuestra que la inclusión laboral no solo es posible, sino que genera un enorme valor para la compañía y para la sociedad. Ver cómo estos equipos crecen, se desarrollan y hacen suyo el proyecto es la mejor prueba de que cuando se confía en las personas, los resultados siempre superan las expectativas", ha asegurado.

Para la presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, "que una empresa como Rodilla confíe la gestión de franquicias a trabajadores con discapacidad intelectual, marca un antes y un después en la forma de entender la empleabilidad".

"Y que estas franquicias funcionen tan bien, demostrando con hechos la valía profesional de las personas con discapacidad intelectual, es una evidencia poderosa de que la inclusión no solo es posible, sino rentable y transformadora", al tiempo que ha defendido que se trata de "un modelo que anima a seguir abriendo camino", como ha concluido entre los aplausos de los asistentes.