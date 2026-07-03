Los lefebvrianos responden a las excomuniones de León XIV: "objetivamente injustas e inválidas"

Archivo - Contraluz en la Plaza de San Pedro. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fraternidad San Pío X (los conocidos como lefebvrianos) han tachado de "objetivamente injustas e inválidas" las excomuniones confirmadas por el Vaticano tras consagrar a obispos sin autorización del Papa.

"La Sociedad de San Pío X les promete hoy no recibir estas nuevas sanciones --que son objetivamente injustas e inválidas-- con amargura ni rebeldía", subrayan en una carta dirigida al Pontífice y publicada en su web.

En la misiva, el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Davide Pagliarani, asegura que "esta decisión vuelve a poner de manifiesto la trágica situación en la que se encuentra la Iglesia universal", a su juicio, sumida en una "confusión doctrinal y moral".

"Habíamos pedido pan, es decir, un poco de comprensión por un caso sincero de conciencia, un gesto de paternidad no tanto hacia la Sociedad de San Pío X como hacia las almas, prometiendo convertirlas en verdaderos hijos de la Iglesia Romana; lamentablemente, recibimos una piedra", subraya.

En todo caso, advierte de que "de ninguna manera" pretenden "sustituir a la Iglesia" ni tienen "otra ambición que la de permanecer fieles a ella".

Por ello, asegura que las "recientes condenas, al igual que las del pasado", aunque "atentan contra la esencia misma" de su "ser", les "impulsan a amar aún más a la Santa Iglesia" y a "atender sus necesidades" con "todas" sus "fuerzas".

"La Sociedad les promete dedicar todas sus energías a preservar la Tradición y ponerla al servicio de la Iglesia. Al hacerlo, la Sociedad de San Pío X no se limita a mantener las antiguas prácticas, sino que fomenta y preserva las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, las familias numerosas y profundamente cristianas", resume.

Además, se muestra convencido de que "algún día" el Papa León XIV "o uno de sus sucesores podrá y querrá utilizar" el "servicio" de los lefebvrianos. "En aquel día, el Santo Padre descubrirá en la Compañía de San Pío X no una multitud de serpientes y escorpiones, sino un pequeño ejército de hijos leales", zanja.