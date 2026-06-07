León XIV asegura a los agustinos que su comunión y unidad puede servir de mensaje al mundo

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha reunido este domingo por la tarde con cerca de 220 padres agustinos de diversas comunidades y varios miembros de la familia agustina, durante su estancia en la Nunciatura Apostólica, a los que ha asegurado que su comunión y unidad puede servir de mensaje al mundo en este momento de la historia.

"Tras el saludo del superior provincial, el Papa se dirigió a los presentes con palabras de gratitud por la oportunidad de reunirse, subrayando cómo la comunión y la unidad de corazón entre los agustinos pueden servir de mensaje al mundo en este momento de la historia", se detalla en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

En este sentido, se incide en que es "un mensaje que hay que compartir con los jóvenes, como los 600.000 que se reunieron ayer por la tarde en la Plaza de Lima, quienes expresaron sus preguntas y su búsqueda espiritual", en alusión a la Vigilia de oración con los jóvenes que tuvo lugar el sábado por la noche.

Durante el encuentro con los agustinos, el Papa León XIV también ha destacado la presencia de las hermanas contemplativas y ha enfatizao en "el valor de su vocación, también para dar sentido a la acción social, en un momento en que se están perdiendo el silencio y la capacidad del ser humano para entrar en su propio corazón".