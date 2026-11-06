León XIV asegura que está "bastante bien" tras ser operado por cáncer y defiende la sanidad como un derecho "para todos"

El Papa León XIV. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha afirmado este viernes que se siente "bastante bien" tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Gemelli para la extirpación de un tumor, disipando las dudas sobre su estado de salud antes del comienzo de su gira por Latinoamérica y defendiendo que la sanidad "debe ser un derecho para todos".

Así lo ha expresado, según ha informado 'Vatican News' en declaraciones a los 82 periodistas que le han acompañado durante el vuelo de 'Ita Airways' hacia Montevideo (Uruguay), primera parada de un viaje de doce días que abarcará más de 30.000 kilómetros y una cincuentena de actos en Uruguay, Argentina y Perú.

En cuanto a su convalecencia en el Hospital Gemelli de Roma, ha revelado que pasó los días leyendo "el breviario, el libro de oraciones y los periódicos", y ha respondido con optimismo acerca de si ha retomado su práctica habitual de jugar al tenis. "Todavía no, pero lo haré", ha asegurado.

DISIPA LAS DUDAS SOBRE EL VIAJE

"Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje. Desde el primer día no tuve ninguna duda, estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo", ha remarcado.

Al ser preguntado sobre el origen de la fortaleza para acometer la gira, León XIV ha afirmado que la obtiene "de la fe" y ha resumido su secreto en "buenos médicos y una vida sana". Asimismo, ha aclarado que durante su anterior estancia en Lourdes no rezó por su dolencia porque "en ese momento no había ningún indicio de problemas" y estaba "mucho más preocupado por la salud de las personas que se encontraban allí".

Asimismo, el Pontífice se ha dirigido además unas palabras de ánimo a los pacientes oncológicos. "No tengáis miedo, el diagnóstico precoz es el mejor camino, por lo que los controles periódicos son una bendición", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que, tras la intervención, una de las prioridades de su pontificado es mantener "un sentido de compromiso por seguir estando cerca de quienes están enfermos".