León XIV defiende la misión de la Iglesia frente a "la lógica del beneficio" y "la manipulación de la información"

25 September 2026, France, Orly: Pope Leo XIV listens as France's President arrives at the Elysee Presidential Palace ahead of a meeting at the start of his four-day visit to France. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha defendido la misión de la Iglesia frente a "la lógica del beneficio a toda costa y la manipulación de la información".

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles 7 de octubre durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, donde ha retomado uno de los mensajes prominentes de la Constitución concicliar, 'Gaudium et spes', en su cuarto capítulo, al señalar que la misión de la Iglesia en la actualidad, no se lleva a cabo alienada del mundo, sino como parte de él.

En este sentido, el Pontífice ha recordado a los presentes que el objetivo de la Iglesia va más allá de un carácter político, sino que consiste en la "construcción de la ciudad terrenal" a partir de "la fe y de la caridad, junto con el compromiso por la justicia, la paz, la fraternidad", a fin de contribuir "a la construcción de la ciudad terrenal".

De la misma manera, ha destacado que, en medio de un mundo convulso por "la lógica del beneficio a toda costa y la manipulación de la información", la Doctrina Social de la Iglesia impulsa la promoción del bien común. "Nada desea tanto como desarrollarse libremente, en servicio de todos, bajo cualquier régimen político que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común", ha apuntado.

Para el Papa, "el creyente no puede aceptar la opresión de los pequeños y de los pobres, ni tampoco aquellas estructuras injustas que perpetúan las condiciones de dependencia y de injusticia".

Asimismo, ha animado a los fieles a "cumplir con eficacia la misión evangélica", para lo que ha dicho que "es necesario que cada bautizado se comprometa a cooperar con la gracia del Espíritu Santo, para que su fe sea viva y se exprese en comportamientos coherentes".