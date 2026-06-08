León XIV descansa ya en la Nunciatura en su último día en Madrid, antes de su partida a Barcelona

Encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El acto se articula en cuatro bloques (bienvenida, presentación de la vida de la Iglesia, parte festiva y encuentro final con el Papa - A. Pérez Meca/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV descansa ya en la Nunciatura Apostólica, donde se encuentra desde las 21.00 horas, tras poner fin a su tercera jornada de viaje apostólico por España, que ha finalizado en el Estadio Santiago Bernabéu con un encuentro con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdote y agentes pastorales.

La primera etapa de este viaje se ha celebrado en Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio. Este martes, a las 11.10 horas, está previso que viaje en avión a Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas

Anteriormente, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso.

Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. A las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', donde realizará un nuevo discurso.