León XIV firma en el Libro de Honor del Congreso y recibe copias de dos incunables como obsequio de las Cortes

El Papa León XIV a su salida de la Nunciatura - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha firmado este lunes en el Libro de Honor del Congreso y ha recibido sendos facsimiles de dos incunables como regalos institucionales de cada una de las dos Cámaras que componen la Cortes españolas. Todo ello antes de convertirse en el primer jefe del Estado del Vaticanos que se dirige a los diputados y senadores congregados en el hemiciclo.

Tras su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo y concluidos los saludos, la presidenta del Congreso, la socialista Armengol ha invitado al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja y se ha producido el habitual cambio de regalos.

En concreto, Armengol ha entregado a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, mientras que el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán le ha hecho entrega del manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

Seguidamente, todos se han dirigido al Salón de Plenos, al que el Papa y los presidentes de ambas cámaras legislativas han entrado por la escalera de acceso desde la Galería del Orden del Día.