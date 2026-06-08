León XIV hace historia en el Congreso entre vítores, música, honores de Estado y una larga ovación

(I-D) La presidenta del Congreso, Francina Armengol; el Papa León XIV, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una visita del Pontífice al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Papa Léon XIV ha hecho historia este lunes en el Congreso al convertirse en el primer Pontífice en ofrecer un discurso a diputados y senadores en la Cámara Baja, que le ha recibido con honores institucionales, la música de la banda sinfónica de la Policía Nacional y una larga ovación.

El Pontífice ha llegado al Congreso en vehículo oficial desde la Nunciatura Apostólica de Madrid y ha sido recibido a las puertas de la sede parlamentaria primero por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y el del Senado, el 'popular' Pedro Rollán.

Tras los saludos de rigor, los tres han entrado al Patio de Floridablanca, engalanado para la ocasión, con una larga alfombra roja. En el lugar estaban esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

La comitiva ha avanzado mientras personal de la sede parlamentaria y vecinos han seguido la escena desde la Carrera de San Jerónimo y los balcones cercanos, con aplausos y gritos de '¡Viva el Papa!', que han roto el silencio protocolario y han acompañado el paso del Pontífice.

HONORES, HIMNOS Y MACEROS

Especialmente emotivo ha sido el momento en el que la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional ha interpretado los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España.

Después, y precedidos por los maceros, la comitiva ha entrado en el Palacio del Congreso para ir al Salón de Pasos Perdidos, donde el Papa ha saludado a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

Todos los grupos han estado representados, salvo dos partidos del Mixto: Podemos y el BNG. Los 'morados' porque alegan que el Papa sigue siendo "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica y los nacionalistas gallegos por considerar que el Estado aconfesional no debe dar este reconocimiento institucional a un líder religioso. Si bien, la visita de León XIV se ha organizado en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, no como líder religioso, dado que la Constitución española establece el carácter aconfesional del Estado.

HABLE EN CATALÁN

Precisamente, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha agarrado la mano del Papa y, en inglés, ha pedido que hable en catalán en su visita a Barcelona de esta semana. "Like Gaudí, I am catalan", ha indicado. Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano.

Concluidos los saludos, la presidenta del Congreso, la socialista Armengol ha invitado al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja. "Con el deseo de que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española", ha dejado escrito el Pontífice, con su firma: "Leo PP. XIV".

Ha habido también intercambio de regalos. En concreto, Armengol ha entregado a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, mientras que el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán le ha hecho entrega del manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

Seguidamente, todos se han dirigido al Salón de Plenos, al que el Papa y los presidentes de ambas cámaras legislativas han entrado por la escalera de acceso desde la Galería del Orden del Día. A la llegada de León XIV al hemiciclo, las Cortes Generales le ha recibido con un largo aplauso con los presentes puestos en pie, incluyendo el Gobierno casi en pleno (sólo faltaba Óscar Puente, que tenía un Consejo de Transportes de la UE).

LA OBLIGACIÓN ÉTICA DE ATENDER SUS PALABRAS

Antes de dar la palabra al pontífice, Armengol ha avisado de que es una "obligación ética" identificarse con las palabras de León XIV y ha aprovechado su presencia en la Cámara Baja para exigir que se repare e indemnice a las personas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia.

También ha llamado a tomar medidas para hacer un "mundo más justo" lo que, a su juicio, pasa por poner la paz en el centro, recuperando el multilateralismo frente a la "fuerza", la sinrazón" y la "impunidad", y también por hacer frente a la "polarización" mediante "la escucha" y el "diálogo".

Posteriormente, León XIV, en su discurso, ha criticado la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público".

"Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha asegurado el Pontífice, entre otras cuestiones.

OVACIÓN DE SIETE MINUTOS

Finalizado su discurso, el Pontífice ha recibido una prolongada ovación por parte de los asistentes en el hemiciclo de siete minutos, con aplausos y gritos de '¡Viva el Papa!'.

Los aplausos no sólo llegaron de los diputados y senadores presentes, sino también de los invitados distribuidos en las tribunas del hemiciclo. No han querido perderse esta jornada histórica los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, aunque éste se tuvo que ir antes de tiempo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro Esteban López; y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

También han estado el presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así como expresidentes del Congreso y del Senado como los también exministros José Bono (PSOE), Esperanza Aguirre, Federico Trillo y Ana Pastor, del PP.

En las tribunas de invitados también se pudo ver al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de comisiones Obreras, Unai Sordo; el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, y el fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel.

A su salida de la Cámara Baja, el Papa ha calificado de "espectacular" la acogida que está recibiendo en su visita a España, al ser preguntado por la prensa por el trato recibido en el país.

El Pontífice ha recibido de nuevo a la salida el cariño de los ciudadanos que se han agolpado tras las vallas instaladas en los alrededores de la Cámara Baja. Antes de subir al vehículo oficial, el Papa se ha acercado a saludar a los presentes, estrechando la mano de algunas de las personas que aguardaban su paso y dedicando varios gestos de cercanía. Además, ha bendecido cruces y rosarios al personal del Congreso que se lo han pedido.

Entre la multitud se han escuchado expresiones de agradecimiento como "Gracias por venir a España, Santo Padre" o "Santidad", además de numerosos gritos de "¡Viva el Papa!", que han acompañado sus últimos momentos ante el Congreso.

Robert Prevost ha respondido con saludos y sonrisas antes de acceder al vehículo oficial que le ha trasladado a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), para su encuentro con los obispos españoles.