León XIV llega al Congreso y le reciben los presidentes de las Cámaras, del Gobierno y del Poder Judicial

El Papa León XIV llegando al Congreso - EUROPA PRESS

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha llegado a la sede del Congreso poco después de las 10.30 horas de este lunes tras un recorrido de 15 minutos en coche oficial desde la Nunciatura, donde reside durante su visita oficial. En la Carrera de San Jerónimo le esperaban los presidentes de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La visita del Papa al Congreso, donde será el primer pontífice que se dirija a diputados y senadores, se ha organizado en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, no como líder religioso, dado que la Constitución española establece el carácter aconfesional del Estado.

A las puertas de la sede parlamentaria el Papa fue saludado primero por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y el del Senado, el 'popular' Pedro Rollán.

Tras los saludos de rigor, los tres han entrado al Patio de Floridablanca, donde estaban esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

En la tarima del patio de Floridablanca, las autoridades han escuchado los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España, interpretados por la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional.

SALUDOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Después, y precedidos por los maceros, la comitiva ha entrado en el Palacio del Congreso para ir al Salón de Pasos Perdidos, donde el Papa saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

Estarán representados todos los grupos, salvo dos partidos del Mixto: Podemos y el BNG. Los 'morados' porque alegan que el Papa sigue siendo "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica y los nacionalistas gallegos por considerar que el Estado aconfesional no debe dar este reconocimiento institucional a un líder religioso.