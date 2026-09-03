León XIV a los obispos del mundo árabe: "Sean voces de verdad, justicia y paz"

Archivo - León XIV - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido a los pastores de la Conferencia de Obispos Latinos en las Regiones Árabes (CELRA) que "sean voces de verdad, justicia y paz, hombres de oración, pastores cercanos a su pueblo, artífices de la reconciliación y testigos de la misericordia".

"No busquen primero el éxito ni el reconocimiento: busquen la fidelidad. Sean voces de verdad, justicia y paz; hombres de oración, pastores cercanos a su pueblo, artífices de la reconciliación y testigos de la misericordia", ha señalado el Pontífice durante una audiencia con los prelados.

León XIV ha reconocido que las Iglesias de la región desarrollan su actividad en una "realidad vasta y compleja", marcada en numerosos casos por tensiones políticas, sociales y religiosas. En este contexto, ha recordado a los cristianos asesinados en diversos países de Oriente Próximo y de la península arábiga, como la religiosa de la Consolata Leonella Sgorbati, las Misioneras de la Caridad fallecidas en Yemen y otros sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que perdieron la vida en Irak, Siria y otras zonas golpeadas por la violencia.

"Quizás sus nombres no sean conocidos por el mundo, pero Dios los conoce bien", ha afirmado el Papa, quien ha destacado que su fidelidad al Evangelio sigue siendo "una luz" para las comunidades cristianas de la zona y una llamada a no ceder "ante el miedo ni la resignación".

Según informa Vatican News, Prevost ha animado a los obispos a permanecer próximos a las comunidades más vulnerables, especialmente en un contexto en el que muchas familias se ven obligadas a emigrar. "Sean siempre pastores cercanos a su gente, capaces de compartir sus heridas, escuchar, apoyar y consolar", les ha pedido, para que su presencia haga "visible la cercanía de Dios".

A su vez, les ha recordado que una comunidad pequeña, si está arraigada en Cristo, puede ser una "presencia valiosa". "No porque busque el poder, sino porque sirve; no porque se imponga, sino porque da testimonio; no porque responda a la violencia con más violencia, sino porque se opone a la fuerza con caridad", ha manifestado.

En este sentido, ha instado a las comunidades a mostrar, mediante sus parroquias, escuelas, hospitales y obras de caridad, que es posible "vivir, servir y tener esperanza juntos". También ha pedido apoyar de forma especial a las congregaciones religiosas que continúan acompañando a las personas pobres y vulnerables.

León XIV ha advertido, no obstante, de que la labor social y asistencial de la Iglesia debe sostenerse en la misión evangelizadora. "Una Iglesia capaz de servir debe ser, ante todo, una Iglesia que ora, escucha la Palabra y vive los sacramentos", ha recalcado.

El Papa ha reclamado una atención especial hacia las familias y los jóvenes, a quienes ha definido como ámbitos prioritarios de la acción pastoral. También ha solicitado cuidar de manera particular a los migrantes, sobre todo en los países del Golfo, donde muchos viven lejos de sus familias y afrontan situaciones de soledad e incertidumbre. "Que sus comunidades sean hogares donde nadie se sienta extraño", ha reclamado.

Por otro lado, León XIV ha llamado a preservar y fortalecer la comunión entre las Iglesias y los distintos ritos cristianos, al considerar que la diversidad de tradiciones constituye una riqueza que debe vivirse en unidad.

En las zonas donde la guerra ha sembrado desconfianza, el Papa ha defendido que "todo gesto de estima, colaboración y respeto" puede convertirse en un paso hacia la reconciliación y la paz.