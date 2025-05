León XIV pide a otras iglesias y religiones "liberarse de condicionamientos ideológicos" para decir "no a la guerra"

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los representantes de otras iglesias, comunidades eclesiales y de otras religiones a liberarse de "condicionamientos ideológicos y políticos" para decir "no a la guerra" y "sí a la paz" y al "desarme".

"En un mundo herido por la violencia y los conflictos, cada una de las comunidades aquí representadas aporta su sabiduría, su compasión y su compromiso con el bien de la humanidad y el cuidado de la casa común. Estoy convencido de que, si estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces al decir 'no' a la guerra y 'sí' a la paz, 'no' a la carrera armamentista y 'sí' al desarme, 'no' a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra y 'sí' al desarrollo integral", ha subrayado.

Así se ha pronunciado León XIV este lunes durante una audiencia a los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales y de otras religiones, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.

Al inicio de su discurso, el Pontífice ha saludado a todos los participantes en la audiencia y ha dedicado un pensamiento especial al Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé, al Patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Teófilo III y al Patriarca Catholicos de la Iglesia Asiria de Oriente Mar Awa III, a quienes ha expresado su "afecto fraterno".

Según ha señalado el Pontífice, uno de sus "deberes prioritarios" como Obispo de Roma es la búsqueda del "restablecimiento de la plena y visible comunión entre todos aquellos que profesan la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo".

Además, ha remarcado que la preocupación por la unidad ha sido siempre una constante en él, como atestigua el lema que ha elegido para su ministerio episcopal: In Illo uno unum (En Cristo, somos uno).

El Papa ha defendido que "hoy es tiempo de dialogar y de construir puentes" y ha recordado los "notables esfuerzos" realizados por el Papa Francisco en favor del diálogo interreligioso, al tiempo que ha agradecido al Dicasterio para el Diálogo Interreligioso "por el papel esencial que desempeña en esta labor paciente de alentar los encuentros y los intercambios concretos, orientados a construir relaciones basadas en la fraternidad humana".

A los judíos y musulmanes, León XIV les ha dirigido un "saludo especial". En concreto, a los primeros les ha llamado a continuar el "diálogo tan valioso" entre cristianos y judíos "incluso en estos tiempos difíciles, marcados por conflictos y malentendidos".

Mientras, sobre las relaciones con los musulmanes, el Papa ha destacado que "han estado marcadas por un compromiso creciente con el diálogo y la fraternidad" y ha añadido que "este enfoque, basado en el respeto mutuo y en la libertad de conciencia, representa una base sólida para construir puentes".

Asimismo, a los representantes de las demás tradiciones religiosas, les ha expresado su gratitud por su participación en este encuentro y por su contribución a la paz.

"El testimonio de nuestra fraternidad, que espero podamos manifestar con gestos concretos, sin duda contribuirá a construir un mundo más pacífico, como lo desean en lo más profundo de su corazón todos los hombres y mujeres de buena voluntad", ha concluido.