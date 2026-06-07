El Papamóvil cambia el recorrido a última hora y los fieles corren a coger sitio: "Por el Papa lo que sea"

León XIV realiza su cuarto recorrido en papamóvil por las calles de Madrid- EUROPA PRESS

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El cuarto recorrido de León XIV en Papamóvil ha sufrido un cambio de última hora que ha provocado que una multitud saliera corriendo de forma ordenada para tomar nuevas posiciones. "Por el Papa lo que sea", afirmaban.

Tras abandonar la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde cientos de fieles han despedido al Pontífice al canto de "ino, ino, ino, el Papa es Agustino", en un vehículo cerrado, a la altura de la calle O'Donnell ha montado en el papamóvil hacia la calle de Doctor Esquerdo.

Poco antes de las 17:00 horas, cientos de ciudadanos esperaban a Prevost ubicados en la citada calle, por donde estaba previsto que pasara en su vehículo descapotado en dirección al Movistar Arena para el encuentro 'Tejer redes' con el mundo de la cultura.

En ese momento, la Policía ha comunicado a los fieles congregados a ambos lados de la calle que el recorrido del Papamóvil había cambiado y una multitud ha salido corriendo hacia O'Donnell para coger buen sitio en el nuevo itinerario.

"De repente, la Policía ha anunciado que el recorrido cambiaba y que pasaba hacia Narváez. Llevábamos desde las 15:30 horas esperando. Pero por el Papa cualquier cosa", ha explicado a Europa Press Ana, de 48 años, que ha acudido con su hija, su hermana, sus sobrinas y su madre.

Todas ellas iban preparadas con sombreros, pulverizadores de agua y crema solar. Mientras esperaban, las pequeñas se han entretenido pintando dibujos en los que se podían ver corazones junto al mensaje "Te quiero" o "Viva el Papa León XVI".

Sobre los mensajes que ha dejado el Pontífice en sus primeros dos días en España, Ana ha destacado que tiene razón en su mensaje de "ser valientes en tiempos difíciles".

Si pudiera pedirle algo, lo tiene claro: "Le pediría que luche por la paz que hoy en dia está el mundo convulso y ahora mismo sería algo que si ocurriera sería su primer milagro", ha destacado.

Lo mismo les ha ocurrido a Pilar y Josefina, que han acudido con sus hijos y su nieta Gloria. Han explicado a Europa Press que después de llevar una hora en la calle Doctor Esquerdo, han tenido que salir corriendo, pero aseguran que "por el Papa lo que sea". "Le pido a León XIV que siga rezando por nosotros", ha pedido Pilar. "Que nos bendiga", ha añadido Josefina.

A las 17:45 horas se ha empezado a extender el rumor de que León XIV estaba llegando y los fieles han empezado a cantar: "Se nota, se siente, el Papa está presente", "Papa León, te queremos un montón" y "¡Esta es la juventud del Papa!".

Los peregrinos, emocionados, han recibido a León XIV entre gritos de júbilo y de 'Viva el Papa'. También le han saludado un grupo de niños del Hospital Materno Infantil de O'Donnell desde la segunda planta del centro hospitalario.

Además, como ha sido habitual en anteriores trayectos, se ha detenido el vehículo en varias ocasiones para volver a bendecir a varios bebés de camino al evento de esta tarde.