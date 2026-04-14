León XIV resume en 10 conceptos el inicio de su Pontificado en 'La fuerza del Evangelio', ya a la venta en España

El secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, monseñor Lucio Adrián Ruiz presenta 'La fuerza del Evangelio'. - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

León XIV propone en 10 conceptos los temas clave del inicio del Pontificado en el libro 'La fuerza del Evangelio', publicado por Romana Editorial junto a la Librería Editrice Vaticana (LEV). El volumen --ya a la venta en España-- se ha presentado este martes en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. La obra se presenta como un libro de referencia para conocer de cerca al Papa, su pensamiento y las líneas maestras de su Pontificado.

Así, el libro (de 160 páginas) es una recopilación de discursos, alocuciones e intervenciones de León XIV. El prólogo del volumen ha sido preparado por el propio pontífice, un texto inédito que gira en torno a la centralidad de Cristo como fuente de la comunión entre las personas y la causa originaria de la paz.

A partir de este texto inédito, el Papa propone en 10 conceptos (cristo, corazón, Iglesia, misión, comunión, paz, pobres, fragilidad, justicia y esperanza) los temas clave del inicio del Pontificado por lo que el volumen ofrece el testimonio del pensamiento del Pontífice acerca de aspectos de la fe y de la vida.

La publicación permite acercarse a la figura de León XIV, a su fe, su espíritu misionero y su modo de vivir el cristianismo, que él mismo resume recordando a san Agustín. "Soy agustino, un hijo de san Agustín, que ha dicho: 'Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo'", indica en uno de los fragmentos.

El encuentro también ha contado con el secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, monseñor Lucio Adrián Ruiz, que ha destacado que la obra supone una llamada a "volver a lo esencial de la fe" pues refleja la intención de mostrar cómo "la potencia del Evangelio puede habitar también en palabras simples y esenciales", capaces de ser recordadas, meditadas y vividas.

"El libro nos invita a volver a lo esencial, a redescubrir el centro y a dejarnos interpelar por las palabras breves que propone León XIV, pero que contienen una gran profundidad y que proponen un camino concreto para poner a Cristo en el centro, siguiendo las huellas de San Agustín", ha señalado Monseñor Ruiz.

En el libro, el Papa asegura: "Nosotros podemos marcar nuestro tiempo con el testimonio, con la oración al Espíritu Santo para que nos convierta en hombres y mujeres contagiosos de paz, acogiendo la gracia de Cristo y difundiendo en el mundo el perfume de su caridad y misericordia. Nosotros somos los tiempos: no nos dejemos llevar por el desánimo ante la violencia que presenciamos; pidamos a Dios Padre, cada día, la fuerza del Espíritu Santo para hacer brillar en la oscuridad de la historia la llama viva de la paz".

CRISTO, COMUNIÓN Y PAZ

Adrián Ruiz ha destacado que la obra reúne textos del Papa procedentes de homilías y discursos de su primer año de pontificado, articulados para ofrecer "una síntesis accesible y significativa de la fe cristiana". En ella, el Pontífice propone tres palabras clave -Cristo, comunión y paz- que sirven como eje de lectura para redescubrir el centro de la fe y relanzar la misión evangelizadora desde el anuncio esencial del kerigma.

"Vivimos en un tiempo en el que abundan los discursos, pero escasean las palabras que orientan. La información es amplia pero la claridad no siempre acompaña la comunicación. Sin embargo, estas palabras que destaca el Papa funcionan como puertas de entrada, ya que cada una abre un aspecto central de la vida cristiana", ha señalado.

El responsable vaticano ha señalado que el libro aporta una reflexión profunda sobre la comunión, entendida como una experiencia viva que sana y fortalece vínculos en un mundo "hiperconectado pero con lazos débiles".

Por su parte, la presidenta de Romana Editorial, Carmen Magallón, ha destacado que el libro del Papa León XIV constituye una herramienta "muy útil" para preparar la próxima visita del Pontífice a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Según ha explicado, la obra permite conocer al Papa "de cerca y de una manera muy sistemática". "Es una manera hermosa de acercarse a su figura y a su mensaje", ha recalcado.

Además, ha revelado que la obra fue entregada al Pontífice. "Como es natural le gustó mucho", ha indicado.

Por último, el rector de la Universidad Pontifica Comillas ha concluido el acto asegurando que el libro "no es un tratado de teología sistemática, sino una recopilación de discursos estructurados en torno a diez conceptos esenciales de la fe". Esta propuesta permite un tono "cercano y pedagógico", orientado a acompañar al lector en su vida espiritual y a proponer un camino de reflexión accesible y significativo, ha añadido.

"Es un libro que trata de acompañarnos en la fe y que no tiende a complejidad la realidad sino que aclara algunos elementos que son fundamentales para la vida del cristiano", ha sentenciado.