El Papa avisa de la "tentación" de caer en una "mera conservación o expansión institucional"

El Papa León XIV durante su visita a Argelia. - Simone Risoluti/Vatican Media / Zuma Press / Europ

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a los cardenales de todo el mundo a "relanzar" la exhortación apostólica de su predecesor, el Papa Francisco, 'Evangelii Gaudium' (sobre el anuncio del Evangelio), y les ha advertido del riesgo de "ceder a la tentación del proselitismo" o "a una lógica de mera conservación o expansión institucional".

"Surge una comprensión de la misión profundamente unitaria: una misión cristocéntrica y kerigmática, que nace de un encuentro con Cristo capaz de transformar la vida y que se difunde por atracción más que por conquista. Es una misión integral, que aúna el anuncio explícito, el testimonio, el compromiso y el diálogo, sin ceder a la tentación del proselitismo ni a una lógica de mera conservación o expansión institucional", subraya el Pontífice en una misiva enviada antes del consistorio extraordinario anunciado para junio.

Incluso cuando se reconoce "minoritaria", según añade, "la Iglesia está llamada a vivir sin complejos, como un pequeño rebaño portador de esperanza para todos", y recuerda que "el fin de la misión" de la Iglesia "no es su propia supervivencia, sino la comunicación del amor con el que Dios ama al mundo".

El Papa subraya la necesidad de "relanzar Evangelii gaudium", para verificar "con honestidad" qué es lo que, tras el paso de los años, se ha asimilado realmente y qué es lo que, por el contrario, "sigue siendo desconocido y sin poner en práctica".

En especial, pide "prestar atención a la necesaria reforma de los itinerarios de iniciación cristiana; la atención a valorar también las visitas apostólicas y pastorales como auténticas ocasiones kerigmáticas y de crecimiento en la calidad de las relaciones; así como la exigencia de reconsiderar la eficacia de la comunicación eclesial, incluso a nivel de la Santa Sede, en una perspectiva más claramente misionera".

Además, señala que la exhortación de su predecesor, el Papa Francisco, fue un "soplo nuevo", capaz de iniciar "procesos de conversión pastoral y misionera, más que de producir reformas estructurales inmediatas, orientando así en profundidad el camino de la Iglesia".

A nivel comunitario, destaca que "insta al paso de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, en la que las comunidades sean sujetos vivos del anuncio: comunidades acogedoras, capaces de utilizar un lenguaje comprensible, atentas a la calidad de las relaciones y capaces de ofrecer espacios de escucha, de acompañamiento y de sanación".

Mientras, a nivel diocesano, añade que "emerge con claridad la responsabilidad de los pastores de apoyar con firmeza la audacia misionera, velando por que no se vea pesada o sofocada por excesos organizativos, y favoreciendo un discernimiento que ayude a reconocer lo esencial".