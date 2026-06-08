León XIV, a su salida del Congreso, califica de "espectacular" el recibimiento de España en su visita

El Papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - J.J. Guillén / EFE / Pool

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV, al abandonar el Congreso de los Diputados, ha calificado de "espectacular" la acogida que está recibiendo en su visita a España, al ser preguntado por la prensa por el trato recibido en el país.

El Pontífice ha recibido el cariño de los ciudadanos que se han agolpado tras las vallas instaladas en los alrededores de la Cámara Baja. Antes de subir al vehículo oficial, se ha acercado a saludar a los presentes, estrechando la mano de algunas de las personas que aguardaban su paso y dedicando varios gestos de cercanía. Además, ha bendecido cruces y rosarios al personal del Congreso que se lo han pedido.

Entre la multitud se han escuchado expresiones de agradecimiento como "Gracias por venir a España, Santo Padre" o "Santidad", además de numerosos gritos de "¡Viva el Papa!", que han acompañado sus últimos momentos ante el Congreso, donde el Pontífice ha ofrecido un discurso a diputados y senadores.

El Pontífice ha respondido con saludos y sonrisas antes de acceder al vehículo oficial que le trasladará a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), para su encuentro con los obispos españoles.