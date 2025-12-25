León XVI pide la paz en la bendición 'Urbi et Orbi' e insta a los líderes políticos a "trabajar por la reconciliación"

El Papa León XIV durante la bendición 'Urbi et Orbi' - VATICAN NEWS

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pronunciado su bendición navideña 'Urbi et Orbi' por primera vez en la Plaza de San Pedro en la que ha realizado una llamamiento a la paz en el mundo y la responsabilidad, a la vez que ha instado a los líderes políticos a "trabajar por la reconciliación".

A pesar del cielo nublado, miles de personas abarrotaron la Plaza de San Pedro en Roma, 26.000 según las cifras oficiales difundidas por Vatican News, para presenciar la bendición navideña.

El Papa ha hecho un llamamiento a la paz mundial y ha analizao la situación de Medio Oriente, Ucrania, América Latina, Myanmar, Sudán, Haití y otras regiones afectadas por conflictos, violencia y catástrofes naturales, a la vez que ha pedido que los líderes políticos y la comunidad internacional trabajen por la reconciliación, el diálogo y la justicia.

Ha instado a rezar por el "sufrido pueblo ucraniano" para "que se apague el estruendo de las armas y que las partes implicadas, apoyadas por el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo honesto, directo y respetuoso".

León XIV ha extendido sus deseos de paz a otras zonas en crisis, como Sudán, Haití y Myanmar e instó a los líderes políticos de América Latina a "dar espacio al diálogo por el bien de todos, y no a los prejuicios ideológicos y partidistas".

Finalmente ha enfatizado "la identificación de Cristo con quienes sufren: los pobres, los migrantes, los refugiados, los jóvenes desempleados, los explotados y los presos". "Nos recuerda que abrir nuestro corazón a ellos es abrirlo al mismo Jesús, quien nos invita a compartir su paz y amor", ha argumentado.

En su mensaje de Navidad, también ha citado algunas líneas sobre el tema de la paz de un poema del poeta germano-israelí Jehuda Amichai (1924-2000). Fue la primera vez que un Papa se refería a un poeta hebreo en una bendición 'Urbi et Orbi'.