Las lluvias acumuladas en España desde el 1 de octubre suman 315 l/m2, un 11% más de lo normal.- AEMET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre hasta el 27 de enero suman 315 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 11% más de lo normal para dicho periodo, que se sitúa en 283 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales del periodo de referencia 1991-2020 en la mayor parte del tercio occidental y de la mitad sur peninsular, así como en el levante. En especial, destaca la fachada mediterránea comprendida entre Almería y el delta del Ebro, donde los acumulados sobrepasan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos.

Por el contrario, las lluvias acumuladas se sitúan por debajo de los valores normales en la cornisa cantábrica, en la mitad oriental de Castilla y León, en Aragón y en la mitad oriental de Castilla-La Mancha. En cuanto a los archipiélagos, éstas se sitúan por encima de lo normal en la mayor parte del canario, sobre todo en el norte de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, así como en Ibiza.

En cambio, se mantienen por debajo de los valores normales en el interior de Mallorca y en el sur de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Durante el periodo del 21 al 27 de enero, AEMET especifica que las precipitaciones fueron copiosas y generalizadas y afectaron a todo el territorio, salvo a la mitad sur de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Según detalla, las cantidades más significativas superaron los 100 l/m2 en gran parte de Galicia, en el Pirineo oscense, en la provincia de Cáceres y en muchas áreas de Andalucía. Por esta parte, menciona las cantidades recogidas en la sierra de Grazalema, donde incluso se recogieron más de 300 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, el organismo estatal menciona los 197 l/m2 en Vigo/Peinador, los 184 l/m2 en Ceuta, los 177 l/m2 en Pontevedra, los 173 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 113 l/m2 en Lugo/Rozas y los 111 l/m2 en Jaén. Además, AEMET menciona que el día 28 se registraron precipitaciones de más de 10 l/m2 en Galicia, en la mitad sur e interior peninsulares, al igual que en Mallorca. En la sierra de Grazalema se volvieron a superar los 100 l/m2.