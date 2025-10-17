Las lluvias acumuladas desde principios de octubre se cifran en 10 l/m2, menos de la mitad de lo normal

Las lluvias acumuladas desde principios de mes se cifran en 10 l/m2, menos de la mitad de lo normal. - AEMET

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre, se cifran en diez litros por metro cuadrado (l/m2), cuando lo normal para dicho periodo es de 32 l/m2, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En líneas generales, las precipitaciones acumuladas se han situado por debajo de sus valores normales en todo el territorio con la excepción de una franja en el levante peninsular que va desde Almería hasta el interior de Cataluña y en Baleares.

Durante el periodo que va del 8 al 14 de octubre, las precipitaciones afectaron a gran parte de la Península y Baleares, aunque las cantidades más destacadas se dieron en estas últimas junto con una franja en el levante peninsular que va desde la Región de Murcia al delta del Ebro. En concreto, se superaron los 100 l/m2 en la mitad este de las provincias de Valencia y Castellón, en el litoral de Murcia, en el sur de Tarragona y en Ibiza. Además, en la costa sur de la provincia de Valencia se llegaron a acumular más de 200 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, el organismo estatal ha destacado los 207 l/m2 en Tortosa, los 178 l/m2 en Ibiza Es/Codola, los 161 l/m2 en Valencia II, los 160 l/m2 en Almazora, los 158 l/m2 en el aeropuerto de Valencia y los 99 l/m2 en Murcia/San Javier. El día 15 se registraron precipitaciones en el interior de Cataluña con cantidades que sobrepasaron los 40 l/m2.