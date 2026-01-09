Las lluvias afectaron a todo el país los primeros días de 2026 aunque descienden un 3% desde el pasado 1 de octubre

Una persona observa la lluvia - Glòria Sánchez - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han sido generalizadas y han afectado a todo el país (salvo a la mitad este de Gerona) durante el periodo del 31 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026 se cifra en 232 l/m2, lo que representa alrededor de un 3% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (239 l/m2).

En los primeros días del año, hasta el 6 de enero, tanto en los tercios norte y sur de la Península, junto con la mitad sur de la Comunidad Valenciana, así como en el archipiélago canario, las precipitaciones superaron los 10 l/m2.

Los acumulados más destacados se registraron en el litoral de Málaga, con más de 100 l/m2, así como en un punto aislado de la provincia de Valencia y en el norte de las islas de La Palma, El Hierro y Tenerife.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales destacan las siguientes: 92 l/m2 en Ceuta, 89 l/m2 en Tenerife/Los Rodeos, 88 l/m2 en el observatorio de Cádiz, 58 l/m2 en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y 53 l/m2 en el aeropuerto de Málaga. El día 7 se registraron más de 10 l/m2 en el interior de Gran Canaria, al sur de Asturias y en la mitad norte del País Vasco y Navarra.