Las lluvias provocan el corte de 171 carreteras por inundaciones y desprendimientos, con 145 en Andalucía

Imágenes de las inundaciones en San Martín del Tesorillo. A 4 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia ha provocado en la tarde de este jueves el corte de más de 171 carreteras de la red viaria, tanto por inundaciones como desprendimientos, de las que 145 se encuentran en Andalucía, con Cádiz como la provincia más afectada.

Según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 18:10 horas, recogido por Europa Press, en la red principal se encuentran intransitables en Cádiz la A-48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa y en Jaén la A-44 en Campillo de Arenas en sentido Granada

Ante esta situación, Tráfico pide a los conductores que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha.

Mientras, en Madrid sigue cortada por inundación la M-14 en la zona del aeropuerto, motivo por el que está abierto el peaje gratuito de la M-12.

Por nieve, continúan afectadas 42 vías secundarias, estando lo peor en Aragón y Castilla y León. Igualmente, Tráfico recomienda no equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Al margen del temporal, hay un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A-42, en Getafe. .