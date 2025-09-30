Las lluvias serán intensas este martes en este y Baleares, mañana bajan de intensidad y el jueves suben las temperaturas

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press

El 29 de septiembre, cayeron 232 l/m2 en Barx (La Safor, Valencia), en 6 horas y en Pinet (Valle de Albaida, Valencia), 210 l/m2 en 4 horas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las fuertes lluvias y tormentas que se están registrando desde este lunes, sobre todo en el este peninsular y Baleares, seguirán siendo intensas a lo largo de la jornada de este martes. En cualquier caso, se esepra que bajen la intensidad a partir de este miércoles en ambas zonas, y en el resto de la Península predominará la estabilidad, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha añadido que desde el jueves subirán las temperaturas.

Del Campo ha precisado "estos días, las fuertes y persistentes precipitaciones se han saldado con lluvia de intensidad torrencial" en zonas del área mediterránea peninsular y de Baleares.

En concreto, este lunes 29 de septiembre, el portavoz ha hecho alusión a los 232 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados en Barx, en la comarca de La Safor, en la provincia de Valencia, en menos de seis horas. Asimismo, en Pinet, en la comarca del Valle de Albaida, en el sur de la provincia de Valencia, se acumularon 210 l/m2 en poco más de cuatro horas.

Además, durante la noche del día 29 y madrugada del 30 de septiembre, se han acumulado 100 l/m2 en el área metropolitana de Valencia y en localidades afectadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. También ha destacado que durante la madrugada de este martes las precipitaciones de carácter torrencial se han centrado sobre todo en la isla de Ibiza, en cuyo aeropuerto han caído 67 l/m2 en menos de una hora.

Por otra parte, este martes, en el resto del país se prevé un tiempo estable, con un inicio de ascenso de las temperaturas, que serán "propias de la época del año o algo más altas, en especial las diurnas".

Por días, Del Campo indica que este martes continuarán las precipitaciones intensas y persistentes en zonas del este peninsular y Baleares por lo que alerta a seguir extremando las precauciones, ya que hay avisos de nivel naranja. Estas precipitaciones pueden ser muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, así como en la Región de Murcia e Islas Baleares, en especial en las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca.

Por la tarde, crecerán nubes de evolución que también dejarán tormentas en otros puntos del este peninsular, como los Pirineos y sistemas penibéticos. En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso.

Para el miércoles, el portavoz ha avanzado que predominará un tiempo más estable, aunque todavía ese día y hasta el viernes se podrán registrar tormentas en puntos del área mediterránea, pero serán más dispersas y de menor intensidad que en días previos. Además, este día todavía hay posibilidad de chubascos en el área mediterránea del este y sur de la Península y en Ibiza y Formentera y no se descarta que algún chubasco sea fuerte.

Por la tarde, podrán formarse tormentas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en Cataluña y en puntos del sureste peninsular. En el resto se prevé un tiempo estable y temperaturas más altas. De este modo, se espera un ambiente suave, propio de la época del año, incluso con algo de calor en el bajo Guadalquivir, donde se superarán los 30ºC.

OCTUBRE TRAE LA ESTABILIDAD

De cara al jueves y viernes, ya en el mes de octubre, Del Campo prevé que serán días de tiempo estable, con cielos poco nubosos y ausencia de lluvias, aunque no se descartan cielos nubosos y precipitaciones débiles en el área mediterránea peninsular y Baleares. Tampoco se pueden descartar algunos chubascos en estas zonas, que serán más intensos en Cataluña, pero en el resto se prevé un tiempo estable.

De este modo, se espera un ascenso de temperaturas para el jueves, en especial en el Cantábrico, donde volverán a bajar el viernes, día en el que permanecerán sin cambios en el resto. Además, las máximas serán "algo altas para la época, de forma más marcada en el norte". Así, se superarán estos dos días los 25ºC en la mayor parte de Andalucía.

Para el fin de semana, se espera un tiempo similar en la mayor parte de España, aunque un frente podría barrer el extremo norte peninsular y dejaría lluvias y una bajada de las temperaturas para el domingo. En el resto continuará el tiempo estable y temperaturas suaves e incluso algo altas en el sur, donde podrán superarse los 32-34ºC en zonas de Andalucía.

En Canarias se prevé que el martes y el miércoles soplen los vientos alisios con intensidad y arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas. De este modo, allí dejarán algunas lloviznas y estará más despejado en el sur.

Además, los vientos alisios se calmarán "un poco" y se formarán nubes de evolución sobre las islas más montañosas sin que se descarte algún posible chaparrón. En cuanto a las temperaturas, serán suaves y no se esperan grandes cambios, con máximas de entre 25-27ºC en zonas costeras.

DEL DILUVIO AL CALOR, CON "VERANILLO OTOÑAL"

Por su parte, el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas ha avanzado que el inicio de octubre traerá un cambio de tiempo "radical", que pasará del diluvio al calor, de manera que el mes comenzará con estabilidad atmosférica. Por lo tanto, la inestabilidad que ha tenido lugar estos días, dará paso a un "veranillo otoñal".

Este martes, Viñas indica que dominará el tiempo seco y soleado en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, Cantábrico y en el sur de Canarias. Además, el episodio tormentoso persistirá en el archipiélago balear y la franja central de la Comunidad Valenciana, donde descargarán chubascos tormentosos localmente fuertes, que tenderán a remitir al final de la jornada.

A partir del miércoles, Viñas ha indicado que el tiempo anticiclónico "dominará el panorama meteorológico", por lo que vendrán días de tiempo seco y soleado, e indica que "a lo sumo" habrá presencia de nubes altas, sin precipitaciones, excepto las que un frente poco activo deje el fin de semana por el extremo norte peninsular y con un ascenso progresivo de las temperaturas que hará que vuelva a calor a muchas zonas de España. Además, este día se llegarán a superar los 30 ºC en el interior de Andalucía y las vegas del Guadiana.

El jueves habrá cielos poco nubosos o despejados tanto en la Península como en los dos archipiélagos. Las máximas subirán por todo el interior peninsular y lo harán de forma acusada en la zona del Alto Ebro y en el interior de las comunidades cantábricas. En cuanto a las temperaturas nocturnas seguirán parecidas, con ambiente frío en la meseta norte y en zonas de montaña. Asimismo, para el viernes se alcanzarán máximas entre los 25-30ºC en la mayoría de capitales de provincia.