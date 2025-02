López anuncia que RTVE ha entrado en superávit presupuestario "por primera vez desde noviembre del 2023"

Ante las acusaciones de PP y Vox de manipulación a favor del Gobierno, López afirma: "Es un elemento que no existe"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este martes que la Corporación pública ha entrado en superávit presupuestario "por primera vez desde noviembre del 2023" y ha insistido en que "equilibrio presupuestario" es para él "un objetivo fundamental dentro de este ejercicio" 2025.

Así se lo ha explicado el máximo responsable de la Corporación pública durante su intervención en su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y Sociedades, celebrada en el Senado, al diputado socialista Antidio Fagúndez que se ha interesado por la evolución de las cuentas de RTVE y su repercusión en la consecución del equilibrio presupuestario para el año 2025.

Según ha detallado López a los parlamentarios, en enero del 2025 se han registrado "800.000 euros de superávit frente al millón y medio de pérdidas de enero de 2024". Además, ha añadido que se ha producido "una bajada de todos los gastos indirectos de un 17,4%", así como "de consumo de programas del 7,6% en el conjunto de la Corporación, a pesar de mantener el nivel de audiencia del principal canal de la Corporación en el 10,4%".

En cambio, el presidente ha apuntado que ha habido "una pequeña subida de gasto de personal, fundamentalmente asociada a las desvinculaciones que se producen a comienzos de cada año, a comienzos del año 2024". Ha destacado también el incremento de ingresos comerciales "del 49,2%, hasta los 5,72 millones de euros".

"Hemos entrado por primera vez desde noviembre de 2023 en una senda de superávit presupuestario, pequeño por ahora, pero en el que vamos a incidir durante los próximos meses", ha manifestado, para después agregar que "en las próximas semanas" se va a proceder a publicar todos los contratos de suministro de servicios que tiene suscritos la Corporación.

Desde VOX, la diputada Carina Mejías le ha preguntado respecto a "cómo pretende" financiar lo que ha calificado de "socavón financiero" dentro de RTVE, a lo que José Pablo López ha respondido que no ha pedido "ningún rescate" al Estado y que no hay "ningún boquete". Además, ha avanzado que el promedio mensual de gasto es de 564.000 euros y que en el mes de enero se han gastado 327.152 euros.

"Es decir, estamos haciendo una labor de contención en los contratos bastante importante. Y por lo tanto, como le digo, esto forma parte del gasto corriente de la compañía. No confunda las pérdidas con el gasto corriente de la compañía", ha subrayado.

Ante las críticas de varios portavoces del PP y de VOX, ha afirmado este martes que no puede estar entre sus objetivos "algo que no existe" y, por lo tanto, no puede comprometerse "a acabar con la manipulación informativa a favor del Gobierno" porque es "un elemento que no existe".

El diputado del PP Eduardo Carazo ha argumentado que es "manipulación" cuando "los moderadores de espacios informativos que deberían ser neutrales ejercen como un tertuliano más defendiendo las tesis del Gobierno". "Para ofrecer una información neutral es importante no sólo el tiempo dedicado a unos y a otros, sino cómo se cuentan las noticias", ha manifestado.

El portavoz de VOX, Manuel Mariscal, le ha exigido que "se comprometa hoy a poner fin a esta anomalía democrática que implica que no se está dando espacio a las personas que opinan como Vox" en los programas de RTVE. "Nosotros no buscamos a tertulianos orientados ideológicamente, buscamos a profesionales que aporten información, que reflejen distintos puntos de vista, pero sobre todo que conozcan los hechos de los que se va a hablar en la tertulia o en el espacio de debate de los que se trate", ha subrayado, para después negar que "estén silenciados" dentro de la Corporación.

Eduardo Carazo también ha afirmado que la "pérdida de liderazgo" de los informativos "es un hecho objetivo" y ha agregado que "una parte de la audiencia huyó con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez". Al respecto, José Pablo López ha replicado: "Una simplificación del tipo de que la audiencia de los informativos está relacionada con la persona que gobierna, eso no es un análisis profesional, es un análisis político que yo le respeto, que usted lo hace porque usted forma parte de la oposición y lo respeto. Pero, como le digo, yo no puedo seguir por esa línea".