López denuncia "matonismo", "amenazas" y "persecución" contra colaboradores y profesionales de RTVE

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha denunciado este jueves el "matonismo", "amenazas" y "persecución" que se está produciendo contra colaboradores y profesionales de RTVE.

Así lo ha expresado en su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja, donde se han producido varias intervenciones de parlamentarios del PP y de Vox criticando la labor de colaboradores y presentadores de programas como 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' o 'La Hora de La 1'.

"En TVE se miente a diario a la audiencia, se insulta a los españoles también a diario y se lapida el dinero de todos también a diario", ha declarado el portavoz de Vox, Manuel Mariscal.

En la misma línea, otros parlamentarios del PP como Eduardo Carazo han acusado a RTVE de ser "el mejor aliado de un gobierno agónico, al que solo le queda acelerar la máquina de propaganda para tratar de hacer más lento el hundimiento".

En su intervención, José Pablo López ha pedido al Grupo Popular que condenen "las amenazas y la persecución que se está produciendo contra colaboradores de TVE". En concreto, el presidente ha mostrado su "apoyo" a Sarah Santaolalla y ha expresado una "condena firme a una campaña de acoso" que, a su juicio, "ha traspasado todos los límites exigibles dentro de la democracia".

"Los amenazas y los ataques que está sufriendo tanto RTVE como algunos de sus periodistas y de sus colaboradores no son algo casual", ha reiterado, para agregar: "Que RTVE tenga en este momento una posición muy fuerte dentro del panorama audiovisual y que tenga una agenda propia que no sea un mero reflejo de lo que otros deciden, se está convirtiendo en una especie de profesión de riesgo".

ESTRATEGIA "MISÓGINA" Y "MACHISTA"

Asimismo, López ha manifestado que lo que está ocurriendo en el caso de las colaboradoras es "una estrategia completamente misógina y machista, perfectamente trazada, donde unos señalan y denigran y otros, que se hacen pasar por periodistas, se atreven a acosarla a las puertas de RTVE y perseguirla hasta su casa".

Otro de los principales asuntos de la sesión planteado por PP, Vox y el PSOE ha sido el informe del Consejo de Informativos sobre los programas 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360'. "'Telepedro' siguen manipulando", ha asegurado Eduardo Carazo, para después preguntar al presidente si "cree que los programas externalizados de actualidad y contenidos informativos que ha impulsado en RTVE respetan los principios de neutralidad y pluralismo".

"No soy yo el que tiene que demostrar que en TVE se trabaja de manera profesional. Es usted el que tiene que probar lo contrario y lo tiene que probar sobre la base de un estudio serio. No sobre un estudio metodológicamente cuestionable o sobre cuatro recortes de prensa", ha replicado el presidente.

En este sentido, López ha contestado al diputado del PP que lo que quiere es "una tele pública que no moleste, que no moleste en general, ni al sector privado, ni tampoco a su partido".

En cuanto al informe, el presidente ha señalado que tiene "todo el respeto" a la labor del Consejo de Informativos "que es una piedra fundamental dentro de la arquitectura de un medio público".

No obstante, López ha puesto en duda la metodología utilizada para realizar el informe. "El Consejo de Informativos ha analizado 13 programas sobre un total de 400, es decir, un 3%, y a partir de ahí ha extraído una serie de generalizaciones", ha dicho.

"El Consejo de Informativos tiene un plus de responsabilidad a la hora de realizar sus informes", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que lo "más grave" es cuando dice que "es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio".

"Ante una imputación de esta naturaleza, yo tengo que ser bastante claro. En primer lugar, yo defiendo el trabajo de todos los profesionales de 'Mañaneros 360' y de 'Malas Lenguas'. Tienen una labor coordinada con los responsables de RTVE que precisamente se orienta a alejar a la sociedad de la intolerancia y de cualquier discurso de odio", ha remarcado.

Para José Pablo López, el problema no es señalar errores o malas prácticas que se puedan haber producido, lo que "es absolutamente legítimo". "El problema es el salto injustificado desde hechos concretos a una imputación global", ha aseverado.

"La mala praxis que se detecta en el informe del Consejo de Informativos compromete la credibilidad del propio Consejo", ha advertido, al tiempo que ha argumentado que, en materia de pluralismo, de los nueve colaboradores citados por el Consejo para sustentar su análisis, cinco jamás han aparecido y un sexto no pertenece al medio que se le atribuye.

Respecto a las acusaciones de sesgo, ha explicado que el Consejo sostiene que estos dos programas "tapan sistemáticamente" los casos que afectan al PSOE. "Esto no lo dice el Consejo de Informativos. Leire Díaz, Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán aparecen 198 veces en trece programas. Resulta, por lo tanto, difícil sostener estas acusaciones del Consejo de Informativos", ha zanjado.

En este escenario, José Pablo López también ha hecho una valoración "muy positiva" en términos de audiencia y cree que los datos cosechado son "magníficos". En términos generales y aún con "trabajo por delante", también se ha mostrado satisfecho con los datos de TVE en 2025 y en el arranque del año.