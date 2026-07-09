1102937.1.260.149.20260709120425 Loterías pone a la venta los décimos del Sorteo de Navidad 2026, que repartirá 2.870 millones en premios, 98 más - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ya ha puesto a la venta los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2026, que repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.870 millones de euros en premios, lo que supone 98 millones más que en la edición anterior.

Así lo ha dado a conocer este jueves el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, en la tradicional rueda de prensa para presentar la campaña publicitaria de verano del sorteo navideño. El presidente ha anunciado que "todas las bolas de premios y números serán nuevas" y se estrenarán el próximo 22 de diciembre.

En este marco, el presidente ha detallado que se han puesto a la venta 205 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 205 series (siete más que el año pasado) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios.

El sorteo de Navidad repartirá 2.870 millones de euros en premios. Como cada año, destacan el tradicional 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros por serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo); o el tercer premio, de 500.000 euros por serie (50.000 euros al décimo).

Jesús Huerta ha declarado que "este año el Sorteo Extraordinario de Navidad celebra 214 años de historia y lo hace contando con el respaldo y el cariño de toda la ciudadanía española, porque es la que mantiene viva esta tradición". Así, ha indicado que es tarea de todos "mantener este legado, protegerlo, no contaminarlo para transmitirlo a las siguientes generaciones".

"Solo siendo fieles a nuestra esencia y aportando nuestro granito de arena a la sociedad (ayudando a más de un millón de personas vulnerables al año) vamos a ser capaces de mantener un Sorteo que nos une en torno a unos valores compartidos y que mantienen esta magia del sorteo", ha destacado el presidente de Loterías.

Jesús Huerta también ha presentado el décimo del Sorteo de Navidad de este año, que está ilustrado con la tabla central del tríptico 'La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo', obra del Maestro de las Medias Figuras, perteneciente al Museo Nacional del Prado.