'Lux' de Rosalía, el feminismo de Pardo Bazán o la vida "ultraprocesada", en el inicio de la Selectividad en España

Un responsable revisa que no hay dispositivos electrónicos ocultos durante la PAU 2026 - Jorge Gil - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha arrancado ya en la mayoría de comunidades autónomas, con unos primeros exámenes que han incluido preguntas sobre el nuevo álbum de la cantante Rosalía, 'Lux'; el "enfoque feminista" de la escritora Emilia Pardo Bazán; o un artículo de opinión del periodista José Luis Sastre titulado 'Ultraprocesar el tiempo'.

Los primeros en empezar la Selectividad fueron los alumnos de la Comunidad de Madrid, cuya prueba del examen de Lengua Castellana y Literatura II para la modalidad de Ciencias y Tecnología incluyó temas como la literatura hispanoamericana, el realismo y el naturalismo, un texto sobre William Shakespeare o la novela de 1936 a 1975.

Algunos de los alumnos madrileños han destacado que la prueba les ha salido "bastante bien", aunque han lamentado el "corto tiempo" para contestar. "Hay que darse mucha prisa al hacerlo y tener cuidado con las faltas de ortografía", ha señalado.

Este martes, el primer examen de la PAU de los alumnos de Castilla y León, el de Lengua Española y Literatura, ha incluido un comentario de texto lingüístico sobre un artículo de opinión del periodista José Luis Sastre, publicado en 'El País', titulado 'Ultraprocesar el tiempo', mientras que en el comentario literario se les ha dado a elegir entre dos fragmentos de 'Luces de Bohemia', de Ramón María del Valle-Inclán, y de 'El Camino', del vallisoletano Miguel Delibes.

Por su parte, el inicio de la Selectividad en Andalucía ha estado marcado por preguntas sobre el poema 'No decía palabras' de 'Los placeres prohibidos' de Luis Cernuda, un fragmento de 'El cuarto de atrás' de Carmen martín Gaite y el artículo de Manuel Vicent publicado en El País en mayo de 2025 titulado 'Las buenas maneras'.

Para el desarrollo equitativo de la PAU, las universidades públicas andaluzas en coordinación con la Junta de Andalucía han determinado que, para "articular de la manera más garantista posible" la celebración de la Selectividad en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo "barridos selectivos" para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la IA.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los detectores se realizará "de acuerdo con las pautas recogidas en el documento 'Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26'.

En este sentido, se indica que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.

Mientras, los estudiantes gallegos se han enfrentado en la prueba de Lengua y Literatura Castellana con el análisis de un artículo de opinión sobre el nuevo trabajo de la cantante Rosalía, 'Lux'. En el apartado literario, han caído los textos de dos autores de la Generación del 98, Miguel de Unamuno y Antonio Machado.

Además, los alumnos debían enfrentarse a un comentario de texto de 'La Fundación', de Buero Vallejo, y otro de 'El lector de Julio Verne', de Almudena Grandes, obras que deben leer de forma obligatoria durante el curso, dependiendo de la modalidad de examen que eligiesen.

A continuación, los alumnos gallegos han abordado bien el examen de Historia de España --donde les han preguntado acerca de la Guerra Civil, las desamortizaciones o el reinado de Alfonso XII--, o bien el de Historia de la Filosofía --con cuestiones sobre Simone de Beauvoir, Aristóteles o Platón--.

BLINDAR LA LEGALIDAD DE LA SELECTIVIDAD

En Galicia también se ha endurecido la vigilancia ante posibles fraudes. De hecho, los detectores de frecuencia han pasado por las aulas durante el comienzo de las pruebas.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha querido blindar aún más este año la legalidad del proceso publicando una adenda al protocolo que otorga poderes a los profesores de las comisiones delegadas. De este modo, el personal podrá inspeccionar objetos como gafas, calculadoras o bolígrafos y, en caso de tener un dispositivo electrónico no permitido, supondrá una expulsión inmediata.

El examen de Lengua y Literatura Castellana ha abierto también las pruebas de Selectividad 2026 en la Comunidad Valenciana, con textos alusivos a la llegada de la adolescencia y el "enfoque feminista" en la obra de la escritora Emilia Pardo Bazán.

LA PAU EN VALENCIA, MARCADA POR LA HUELGA EDUCATIVA

La Selectividad ha comenzado con los nervios típicos por parte del estudiantado valenciano pero en un contexto nada ordinario: el de la huelga educativa que desde el 11 de mayo vive la enseñanza pública valenciana y que se ha notado en las camisetas y petos reivindicativos que algunos docentes lucen en los campus.

El examen de Lengua y Literatura ha propuesto comentar un artículo publicado en 'Información' y firmado por Pilar Galán Rodríguez. El tema: cómo una madre afronta los cambios que experimenta su hijo con la llegada de la adolescencia.

Además de diversas preguntas sobre cuestiones gramaticales, la prueba ha planteado un fragmento de 'El tesoro', de la serie 'Cuentos nuevos'. A partir de este texto, se ha pedido a los alumnos que explique el tema y señale "en qué detalles del relato se observa el enfoque feminista" de Emilia Pardo Bazán.

La PAU en la Comunidad Valenciana se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes. Como novedad de esta convocatoria, los exámenes estarán "blindados" con detectores para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de "asegurar la equidad" y evitar posibles fraudes.