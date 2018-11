¿Qué es Madrid Central?

Actualizado 29/11/2018 13:47:02 CET

Madrid Central es la medida estrella del plan de movilidad de Manuela Carmena para la capital. Pretende restringir el tráfico en el Distrito Centro de Madrid a residentes, ambulancias y servicios públicos y entrará en vigor este 30 de noviembre, si la Justicia madrileña no acepta su paralización.

¿DÓNDE ESTÁ SITUADO?

Madrid Central comprende prácticamente la totalidad del distrito centro: los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia y Sol.

¿QUÉ COCHES PODRÁN CIRCULAR POR MADRID CENTRAL?

Una vez Madrid Central entre en vigor, los vehículos que podrán circular por el centro de la capital serán los siguientes:

Los coches de empadronados en el Distrito Centro.

Aquellos que vivan dentro de la zona límite de la medida podrán recorrer el centro de la ciudad sin ninguna restricción. También tendrán permitido acceder en coche al centro de Madrid los ciudadanos que tengan una vivienda en esta parte de la capital, aunque no estén empadronados allí. Eso sí, siempre y cuando su vehículo esté entre los menos contaminantes: es decir, si tiene etiqueta ambiental CERO emisiones o ECO.

Cada residente mayor de 16 años tendrá a su disposición cada mes 20 invitaciones de un día de validez. Estos permisos para conducir por el centro se podrán tramitar desde tres meses antes del acceso del invitado hasta cinco días después.

Los vehículos CERO emisiones o con etiqueta ECO.

Los titulares de los coches CERO emisiones podrán circular por el centro de la capital sin ningún tipo de restricción, mientras que los que tengan una etiqueta ambiental ECO tendrán permitido hacerlo por un tiempo máximo de dos horas.

Los coches con etiqueta B o C.

Los vehículos con etiqueta ambiental B o C podrán recorrer el centro de la ciudad siempre y cuando sean estacionados en aparcamientos o garajes privados, a menos que sean vehículos de empadronados, de sus invitados o con los que se presten servicios públicos esenciales (Policía, ambulancias, extinción de incendios).

Los conductores de autobús, taxistas y VTC, los titulares de una Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (TEPMR), los trabajadores de establecimientos en Madrid Central con horario nocturno y otra larga lista de colectivos también podrán entrar en Madrid Centro. El listado completo de personas que podrán recorrer Madrid central se puede consultar en esta web.

El Ayuntamiento quiere que a partir de 2020 no acceda a Madrid Centro ningún invitado con un coche sin etiqueta ambiental. Desde 2025, no podrá entrar en este distrito ningún coche sin etiqueta --pertenezca o no a un empadronado-- excepto que se trate de un vehículo histórico.

¿CUÁL ES SU CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN?

Las restricciones al tráfico de Madrid Central entran en vigor el próximo 30 de noviembre. A partir del 8 de enero se podrán llevar a cabo ciertos trámites a través de la web del Ayuntamiento, como darse de alta en el registro de coches que tienen permitida la entrada a la zona (como los de los titulares de una Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida o aquellos que posean una plaza de garaje particular en el distrito).

El periodo de prueba del sistema informático de gestión de multas se extenderá de enero a febrero. Las autoridades informarán a los infractores de la normativa de Madrid Central durante estos dos meses, pero no les multarán. Las sanciones económicas comenzarán a partir de marzo.

¿POR QUÉ SE VA A APLICAR ESTA MEDIDA?

Madrid Central es la medida estrella del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático del Gobierno de Manuela Carmena. Con ella, el Ayuntamiento pretende conseguir que la contaminacion atmosférica de la ciudad disminuya restringiendo la circulación en una de las zonas más concurridas de la capital.

¿CUÁLES SON LAS POLÉMICAS QUE HAN RODEADO A MADRID CENTRAL?

Esta iniciativa ha contado con la oposición de los grupos locales de Ciudadanos y del PP, que mantienen opiniones muy críticas con respecto a muchas de las medidas del plan de movilidad del Ayuntamiento.

En el caso del PP, estas reticencias han rozado el convertirse en enfrentamientos judiciales. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha recurrido Madrid Central por su tramitación "incorrecta".

El Gobierno regional ha amenazado con hacer lo propio con el nuevo protocolo medioambiental de la ciudad, argumentando que no había recibido la información definitiva sobre la medida.

Este reglamento pretende extender a todos los distritos las restricciones al tráfico en los días de altos niveles de contaminación atmosférica. Su aplicación ha sido suspendida puntualmente por el Ayuntamiento hasta que se solvente el trámite con la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la formación naranja ha querido flexibilizar algunas de las condiciones de Madrid Central antes de acceder a su puesta en marcha. Por ejemplo, proponiendo modificaciones como garantizar el acceso al centro de los coches sin etiqueta medioambiental hasta 2020 o reclamando subvenciones públicas para renovar e incrementar la flota de autobuses.