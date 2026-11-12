Mario Rodríguez (Mediaset España), elegido nuevo presidente de UTECA en sustitución de Eduardo Olano

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MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha acordado por unanimidad en su reunión de este jueves la elección del presidente de Mediaset España, Mario Rodríguez, como nuevo presidente de UTECA para el periodo 2027-2030.

Mario Rodríguez sucede en el cargo al presidente de Atresmedia Publicidad, Eduardo Olano, quien, tras un periodo de ocho años al frente de la asociación, ha sido elegido vicepresidente junto a la directora general de Abside Media, Lucía Fernández del Viso, en representación de TRECE, que renueva como vicepresidenta.

La renovación de los cargos directivos entrará en vigor el 1 de enero de 2027 por un periodo de cuatro años, como detallan desde UTECA.

Rodríguez ha avanzado que continuará el trabajo realizado por su predecesor en colaboración con todos los asociados, para impulsar normas equitativas con las grandes plataformas y las redes sociales en materias como la medición crossmedia y la prominencia de la televisión en abierto. "Los asociados de UTECA somos plenamente conscientes de la función social que tenemos encomendada, así como de nuestra responsabilidad con la sociedad como medios confiables y con los anunciantes como soportes seguros para sus marcas", ha declarado.

Los miembros de la Junta Directiva han agradecido la labor del presidente saliente Eduardo Olano, bajo cuyo mandato UTECA indica que ha liderado la demanda de una igualdad real de derechos y obligaciones con las grandes plataformas y las redes sociales.

Mario Rodríguez es desde marzo de 2026 presidente de Mediaset España, grupo audiovisual al que lleva vinculado de forma ininterrumpida desde 1998. Licenciado en Derecho Empresarial por ICADE y con un Máster en Dirección Jurídica de Empresas, cuenta con un profundo conocimiento del marco jurídico regulatorio del sector audiovisual y de la representación e interlocución institucional.

Tras iniciar su trayectoria en el despacho del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, se incorporó a Gestevisión Telecinco (hoy Mediaset España), donde en el año 2000 fue nombrado secretario del Consejo de Administración y en 2003 secretario general, constituyendo en su seno la Asesoría Jurídica y los departamentos de Auditoría Interna, Responsabilidad Social y Cumplimiento Normativo. En diciembre de 2010 fue designado director general Corporativo de la compañía.

Desde su llegada al grupo, participó activamente en los principales hitos que Mediaset España ha afrontado, desde su salida a Bolsa hasta la adquisición de Cuatro y el otorgamiento de las sucesivas licencias de TDT de las que es titular Mediaset España, entre otros. Además, ha participado en los procesos de elaboración de las distintas normas que han disciplinado el sector televisivo y audiovisual, así como en los principales foros del sector audiovisual.