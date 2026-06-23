Marlaska se compromete a activar en julio un protocolo para que las personas trans migrantes cambien su documentación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a activar durante la primera quincena del próximo mes de julio un nuevo protocolo que permitirá a las personas trans migrantes modificar su nombre y sexo en sus documentos de extranjería.

"Estamos elaborando un nuevo procedimiento, un nuevo protocolo que permita, sin duda alguna, resolver estas dificultades y facilite la tramitación", ha asegurado el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser interpelado por la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, quien ha exigido explicaciones por el retraso en la aplicación del artículo 50 de la Ley Trans.

Durante su intervención, Marlaska ha reconocido ante la Cámara Alta que el sistema actual no está funcionando para el colectivo migrante: "Soy consciente de que el procedimiento vigente no resulta eficaz, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden llevar a cabo la rectificación registral de nombre y género en su país de origen", ha admitido.

Aunque el titular de Interior ha defendido que su ministerio ya aplica la ley en diversos ámbitos sin necesidad de un desarrollo reglamentario previo, ha asumido la urgencia de dotar a las Oficinas de Extranjería y a la Policía Nacional de una herramienta.

Dicho protocolo ha precisado que está siendo consensuado y validado por las administraciones implicadas "para asegurar su efectiva aplicación desde el primer momento".

El nuevo procedimiento ha informado de que tomará como espejo el artículo 44 de la Ley Trans, que es el que regula la rectificación registral para los ciudadanos de nacionalidad española.

LA POLICÍA NACIONAL IMPULSARÁ LA RECTIFICACIÓN

Asimismo, Marlaska ha detallado que será la Policía Nacional quien impulse la rectificación de los documentos una vez que se constate, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la imposibilidad de que la persona realice el trámite en su país de origen.

El cambio se aplicará en el Registro Central de Extranjeros y se materializará en la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o el documento policial rectificado que corresponda. "Así que se va a clarificar de una forma concreta y definitiva para que se adquiera el derecho indicado", ha recalcado.

Mientras, Antonelli ha agradecido al ministro "su compromiso firme" y que "por fin" las personas trans migrantes puedan ver "reconocida su identidad". A su juicio, "se trata de justicia" y "de ahorrar humillaciones absolutamente innecesarias".