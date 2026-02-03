Marlaska defiende que el objetivo de la baliza V16 es "salvar vidas" y el PP denuncia "intereses empresariales"

1048512.1.260.149.20260203180527 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha defendido que el objetivo de la implantación obligatoria de la baliza V16 es "salvar vidas", mientras que la senadora del PP, Alicia García, ha denunciado "intereses empresariales" respecto a la comercialización del dispositivo.

Así lo ha expresado el ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Senado este martes al ser preguntado respecto a la baliza, donde ha acusado al PP de "contorsionismo político" y ha recordado que su formación apoyó iniciativas favorables a la implantación de la baliza V-16 en el Congreso y en la Comisión de Seguridad Vial. "La baliza fue defendida por un diputado del PP, quien una vez más llamó y dio la enhorabuena a que desde el Gobierno se hubiera implantado", ha asegurado Marlaska.

Por su parte, la senadora popular ha criticado que el Ejecutivo "obligue" a los conductores a adquirir la baliza "bajo el argumento del progreso" y ha asegurado que se trata de un dispositivo que no garantiza auxilio ni comunicación efectiva, al tiempo que la ha tachado de "símbolo del sanchismo".

"Un avance tan revolucionario que todavía no ha llegado al resto de Europa. Debe ser que el progreso no cruza la frontera", ha afirmado la senadora, que ha acusado al Gobierno de generar confusión entre los conductores, además de cuestionar su sistema de geolocalización y su dependencia de una batería.

En su respuesta, el titular de Interior ha subrayado que el objetivo de la medida es "salvar vidas" y ha señalando que en 2025 fallecieron 103 peatones, lo que supone el 10% del total de víctimas mortales, y que alrededor de 25 personas mueren cada año al ser atropelladas mientras colocan los triángulos de señalización.

Asimismo, ha pedido a la senadora que "no juegue con algo tan importante" y que tenga en cuenta la opinión de las asociaciones de víctimas y de los servicios de auxilio en carretera, que, según ha indicado, fueron impulsores de la baliza tras la muerte de trabajadores durante intervenciones en vía pública.

"El hecho de no tener que abandonar el vehículo ya implica un máximo de seguridad", ha insistido el ministro, quien ha recalcado que la baliza permite señalizar de forma inmediata la situación de emergencia y reducir el riesgo de atropello, aunque no sustituya otras comunicaciones con servicios que el conductor puede realizar desde el interior del vehículo.