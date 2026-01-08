Marlaska espera que el real decreto para el registro de patinetes tenga luz verde "en breve"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el director general de Tráfico, Pere Navarro (d), durante la presentación del balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, espera que el real decreto que da cobertura jurídica al registro público de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, obtenga luz verde "en breve".

"Quiero compartir nuestra sorpresa por que la estadística de --siniestralidad-- de 2025 recoge el fallecimiento de cuatro personas que se desplazaban en vehículos de movilidad personal por la carretera, a pesar de que este tipo de vehículos tiene prohibida la circulación por las vías interurbanas", ha dicho este jueves el ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025

Marlaska ha recordado que la Ley 5/2025 sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor regula la obligación del seguro para los patinetes y que a la Dirección General de Tráfico (DGT) le corresponde la apuesta en marcha del registro de vehículos de movilidad personal.

En concreto, el titular de la cartera de Interior ha puesto de relieve que el desarrollo técnico de este registro está ya concluido y que el Gobierno tramita por la vía de urgencia el real decreto que da cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal.

"En estos momentos está pendiente del dictamen del Consejo de Estado y confiamos en que en breve este real decreto tenga la luz verde y estará a tiempo para el registro de los vehículos de movilidad personal", ha manifestado.

Cuando así sea, según ha explicado el ministro, todos los vehículos de movilidad personal quedarán obligados a inscribirse en el registro mediante un "sencillo" procedimiento telemático a través de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico.

"En su momento, facilitaremos toda la información necesaria sobre la puesta en marcha de este registro y la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa explicará el contenido del seguro al que estos vehículos quedaran obligados", ha subrayado.

Finalmente, Grande-Marlaska ha hecho un nuevo llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que prueben "sin dilación" la iniciativa legislativa que rebaja la tasa máxima de alcohol permitida al volante.