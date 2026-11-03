Marlaska subraya que la cooperación con Mauritania evitó la llegada de 4.300 migrantes a Canarias este año

El ministro del Interior, Fernando grande-Marlaska, tras ser recibido ser recibido en audiencia por el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Nuakchot (Mauritania) . - INTERIOR

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha agradecido este martes a Mauritania los "esfuerzos conjuntos" en materia de control fronterizo y lucha contra las redes de trata que han permitido un descenso de las llegadas irregulares a Canarias, frenando así la llegada de más de 4.300 migrantes en 2026, según datos del Ministerio.

Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, Marlaska ha trasladado este mensaje durante su viaje al país africano al ser recibido en audiencia en su capital, Nuakchot, por el presidente de la República, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

En concreto, Mauritania ha interceptado en 2026 un total de 37 embarcaciones con destino a Canarias, lo que ha evitado que más de 4.300 personas continuaran su viaje hacia España "en condiciones de gran riesgo". Así lo ha remarcado el ministro en el encuentro bilateral con la ministra de Pesca y de Infraestructuras Marítimas y Portuarias, Aïssata Lam, a quien ha transmitido su agradecimiento por la labor del Servicio de Guardacostas mauritano.

Marlaska también se ha entrevistado con su homólogo mauritano, el titular del Interior, de Promoción de la Descentralización y de Desarrollo Local, Mokhtar Ould Ahmed Bousseif, y le ha agradecido de forma expresa su aportación decisiva para "salvar vidas, proteger a las personas más vulnerables y combatir a las redes criminales".

Asimismo, el responsable español ha puesto en valor la integración de un "oficial de enlace" mauritano en el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) y la "gran labor" en la prevención de la inmigración irregular y la desarticulación de redes que desarrolla el Equipo policial conjunto de Investigación desplegado en Nuadibú, solicitando replicar este mismo modelo de trabajo en Nuakchot.

EL RETORNO COMO "ELEMENTO FUNDAMENTAL"

Además, ha incidido en la necesidad de impulsar el retorno como "un elemento fundamental" de una política migratoria "eficaz", argumentando que su efecto "disuasorio" lo convierte en una herramienta clave de prevención que exige una cooperación estrecha y fluida.

España cuenta actualmente en Mauritania con 40 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dotados de medios materiales que comprenden dos embarcaciones, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno, además del despliegue periódico de aviones y buques oceánicos destinados en gran parte al patrullaje conjunto.